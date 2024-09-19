Ужас в Сумах: россияне сбросили авиабомбу на пансионат для пожилых, есть погибший (ВИДЕО)

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Ткачик Олеся
19 сентября российская оккупационная армия нанесла авиаудар по Сумам с помощью управляемых авиабомб, одна из которых попала в Сумской гериатрический пансионат. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в комментарии "Общественному". По его словам, в пансионате на момент удара находился 221 пожилой человек, и сейчас идет эвакуация жителей.
Удар по пансионату для пожилых людей
Работники пансионата рассказали, что на пятом этаже здания на момент удара находились 24 человека, причем основной удар пришелся именно на верхние этажи.
Позже в Сумской ОВ уточнили информацию. Там сообщили, что один человек, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице, еще девять человек получили ранения.
По данным ГСЧС, по состоянию на 18:05 ранения получили 12 человек. Также спасатели рассказали, что в результате российского удара частично разрушены технический и пятый этажи здания. Эвакуировано 147 человек. Людей под завалами нет. Погиб один человек, 12 получили ранения, заявили в пресс-службе ЛСЧС.
Для эвакуации пожилых людей задействовали 5 автобусов, из которых 2 — от ГСЧС, а также 2 медицинские бригады для транспортировки пострадавших в больницы и другие пансионаты.
При этом, как отметил журналист Денис Казанский в Телеграмме, на удар по составу боеприпасов в Торопце российская армия ответила как обычно – сбросила бомбу на пансионат престарелых в Сумах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 18 сентября в российском населенном пункте Торопец Тверской области был атакован состав боеприпасов.
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