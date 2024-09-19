Ужас в Сумах: россияне сбросили авиабомбу на пансионат для пожилых, есть погибший (ВИДЕО)

19 сентября российская оккупационная армия нанесла авиаудар по Сумам с помощью управляемых авиабомб, одна из которых попала в Сумской гериатрический пансионат. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в комментарии "Общественному". По его словам, в пансионате на момент удара находился 221 пожилой человек, и сейчас идет эвакуация жителей.

Удар по пансионату для пожилых людей

"Есть раненые, часть из них находится в тяжелом состоянии и была доставлена в больницу. К счастью, погибших сначала не было", — отметил Артюх.

Работники пансионата рассказали, что на пятом этаже здания на момент удара находились 24 человека, причем основной удар пришелся именно на верхние этажи.

Позже в Сумской ОВ уточнили информацию. Там сообщили, что один человек, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице, еще девять человек получили ранения.

По данным ГСЧС, по состоянию на 18:05 ранения получили 12 человек. Также спасатели рассказали, что в результате российского удара частично разрушены технический и пятый этажи здания. Эвакуировано 147 человек. Людей под завалами нет. Погиб один человек, 12 получили ранения, заявили в пресс-службе ЛСЧС.

Для эвакуации пожилых людей задействовали 5 автобусов, из которых 2 — от ГСЧС, а также 2 медицинские бригады для транспортировки пострадавших в больницы и другие пансионаты.

При этом, как отметил журналист Денис Казанский в Телеграмме, на удар по составу боеприпасов в Торопце российская армия ответила как обычно – сбросила бомбу на пансионат престарелых в Сумах.

"По-другому российские нацисты воевать не умеют", — подчеркнул журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 18 сентября в российском населенном пункте Торопец Тверской области был атакован состав боеприпасов.



