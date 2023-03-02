Зеленский отреагировал на удар оккупантов по многоэтажке в Запорожье

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, россияне будут отвечать за все, зло не воцарится и от ответственности РФ не уйти. Как передает издание "Комментарии", об этом глава украинского государства написал у себя в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
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По словам Владимира Зеленского, государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора.
Отметим, по меньшей мере 3 человека погибли в результате ночного удара россиян по жилому дому в Запорожье 2 марта, ранее было известно о 2 жертвах оккупантов.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении в последний день зимы президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что интенсивность боев нарастает. Самая тяжелая ситуация, по его словам, по-прежнему в районе Бахмута. О том, что там крайне сложная ситуация, говорят и защитники города. Всё большую вовлеченность в российско-украинскую войну начал демонстрировать Китай. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать на военном и внешнеполитическом фронтах.
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