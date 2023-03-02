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Зеленский отреагировал на удар оккупантов по многоэтажке в Запорожье

Президент Украины заявил, что за все преступления россиянам обязательно придется отвечать

сегодня, 10:20 comments1071
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, россияне будут отвечать за все, зло не воцарится и от ответственности РФ не уйти. Как передает издание "Комментарии", об этом глава украинского государства написал у себя в Telegram.

Зеленский отреагировал на удар оккупантов по многоэтажке в Запорожье

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины


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"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы", – написал президент.

По словам Владимира Зеленского, государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора.                                     

"Но зло не воцарится на нашей земле. Мы изгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, по меньшей мере 3 человека погибли в результате ночного удара россиян по жилому дому в Запорожье 2 марта, ранее было известно о 2 жертвах оккупантов.                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — ISW: наступление россиян под Кременной в ступоре.

Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении в последний день зимы президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что интенсивность боев нарастает. Самая тяжелая ситуация, по его словам, по-прежнему в районе Бахмута. О том, что там крайне сложная ситуация, говорят и защитники города. Всё большую вовлеченность в российско-украинскую войну начал демонстрировать Китай. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать на военном и внешнеполитическом фронтах.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5334
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