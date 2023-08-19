Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову: что известно о пострадавших

Ракетный удар по центральной части Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической РФ. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление у себя Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский, оперативно реагируя на трагические события.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", — написал глава государства.

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По его словам, сейчас на месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики.

Президент добавил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты граждан Украины.

Как рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко у себя в Телеграмм, террористы ударили по Драмтеатру в Чернигове; 42 пострадавших в результате российского удара; погибли 5 человек. Среди пострадавших — 11 детей.

Стоит отметить, что сегодня спустя несколько минут после включения сигнала о воздушной тревоге в центре Чернигова раздался сильный взрыв.

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