Зеленский отреагировал на информацию о захвате Россией села Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российских пропагандистов, заявивших, что армия РФ якобы захватила село Рыжевка в Сумской области. По словам президента, россияне хотели организовать "операцию пропагандистского характера".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на всех направлениях, в том числе и в Сумской области.

"Наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать. Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", — сообщил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских сил, а российская армия проводит передислокацию. По словам президента, самая тяжелая ситуация в Донецкой области, где украинские бойцы делают все "для стабилизации и защиты позиций". На юге Украины ситуация без изменений, там украинские силы усиливают свои позиции.

Напомним, что российские СМИ активно распространили информацию о захвате села Рыжевка в Сумской области. Однако эту информацию опроверг глава Белопольского общества Юрий Зарко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявления Кадырова о захвате украинского села Сумской области, которое оказалось российской пропагандой.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал о провале российской операции на одном из направлений.