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Зеленский отреагировал на информацию о захвате Россией села Сумской области

Реакция Зеленского на информацию о захвате россиянами села Рыжевка.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российских пропагандистов, заявивших, что армия РФ якобы захватила село Рыжевка в Сумской области. По словам президента, россияне хотели организовать "операцию пропагандистского характера".

Зеленский отреагировал на информацию о захвате Россией села Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на всех направлениях, в том числе и в Сумской области.

"Наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать. Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", — сообщил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских сил, а российская армия проводит передислокацию. По словам президента, самая тяжелая ситуация в Донецкой области, где украинские бойцы делают все "для стабилизации и защиты позиций". На юге Украины ситуация без изменений, там украинские силы усиливают свои позиции.

Напомним, что российские СМИ активно распространили информацию о захвате села Рыжевка в Сумской области. Однако эту информацию опроверг глава Белопольского общества Юрий Зарко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявления Кадырова о захвате украинского села Сумской области, которое оказалось российской пропагандой.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал о провале российской операции на одном из направлений.



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