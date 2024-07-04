Зеленский откровенно высказался: "Многим Украина не нужна"

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что многих устроила бы ситуация, если бы об Украине никто не слышал. По словам Зеленского, сильная Украина может многим не нравиться. Также президент рассказал, когда Украина перестанет бить по российским НПЗ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg откровенно заявил, что сильное украинское государство может создавать проблемы, поэтому кое-кому такая страна не нужна.
Также президент Украины отреагировал на критику украинских ударов по российским НПЗ, которые проходят в ответ на постоянные атаки России по энергетической инфраструктуре Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил прекратить огонь, чтобы ускорить переговоры с Россией для окончания войны в Украине. В том же интервью Зеленский объяснил, почему ему важен руководитель Офиса президента Андрей Ермак, критикуемый за возможную узурпацию власти.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент рассказал о новых решениях, которые могут снизить дефицит электроэнергии в Украине. По словам президента, это можно будет сделать благодаря децентрализованной генерации электроэнергии.
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я
сегодня, 13:46
бити по больовим точкам рф треба тепер, завжди і постійно, навіть якщо вони перестануть бити по Україні, аж до-поки до россеян не дійде хто вони є, а коли до них дійде, тільки тоді треба починати говорити. А говорити треба мовою контрибуції та репарацій. Це доречі не остання війна, буде ще одна... рф на той момент вже не існуватиме.