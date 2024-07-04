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Зеленский откровенно высказался: "Многим Украина не нужна"

Владимир Зеленский считает, что сильная Украина будет создавать проблемы, поэтому многие считают, что лучше бы об Украине не говорили.

сегодня, 14:10 comments1641
Автор:
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Slava Kot
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Президент Владимир Зеленский заявил, что многих устроила бы ситуация, если бы об Украине никто не слышал. По словам Зеленского, сильная Украина может многим не нравиться. Также президент рассказал, когда Украина перестанет бить по российским НПЗ.

Зеленский откровенно высказался: "Многим Украина не нужна"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg откровенно заявил, что сильное украинское государство может создавать проблемы, поэтому кое-кому такая страна не нужна.

"Украина, о которой никто не говорит и о которой никто не слышит, удовлетворила бы многих. Сильная Украина – это проблемная Украина, и многим она не нужна", – сказал Зеленский.

Также президент Украины отреагировал на критику украинских ударов по российским НПЗ, которые проходят в ответ на постоянные атаки России по энергетической инфраструктуре Украины.

"Наша позиция проста: миру больно, что мы бьем по энергетике России, – сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике", – ответил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил прекратить огонь, чтобы ускорить переговоры с Россией для окончания войны в Украине. В том же интервью Зеленский объяснил, почему ему важен руководитель Офиса президента Андрей Ермак, критикуемый за возможную узурпацию власти.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент рассказал о новых решениях, которые могут снизить дефицит электроэнергии в Украине. По словам президента, это можно будет сделать благодаря децентрализованной генерации электроэнергии.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jJA26golpJE&ab_channel=%D0%97%D0%B5%21%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Обсуждения

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я

сегодня, 13:46

бити по больовим точкам рф треба тепер, завжди і постійно, навіть якщо вони перестануть бити по Україні, аж до-поки до россеян не дійде хто вони є, а коли до них дійде, тільки тоді треба починати говорити. А говорити треба мовою контрибуції та репарацій. Це доречі не остання війна, буде ще одна... рф на той момент вже не існуватиме.


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