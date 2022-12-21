logo

BTC/USD

16857.00

ETH/USD

1214.55

LTC/USD

65.58

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский одним жестом разрушил операцию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский одним жестом разрушил операцию Путина

Владимир Зеленский одной поездкой нанес удар по авторитету Путина. Кремль пытается из русского диктатора создать лидера и участника войны.

сегодня, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут – прифронтовой украинский город, который пытаются захватить россияне. Таким образом, Зеленский ослабляет позиции Кремля, которые пытаются представить Путина как активного участника и лидера войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.

Зеленский одним жестом разрушил операцию Путина

Зеленский нанес серьезный удар авторитету Путина. Фото из открытых источников

Президент Украины на 300 день полномасштабного нападения неожиданно прибыл в зону активных боевых действий в Бахмуте. Путин вручал награды российским чиновникам и другим представителям оккупационной администрации.

Решение президента России наградить людей из своего окружения, которые не участвовали в военных действиях, ярко контрастирует с приехавшим к защитникам Украины Зеленским. Это заметно в информационном пространстве РФ, что и заметили в Институте изучения войны.

"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подрывает непрерывную информационную операцию Кремля, направленную на представление президента России Владимира Путина как участника войны", — пишут на ISW.

Путина подверг критике бывший командир российских боевиков Игорь Гиркин, который отметил, что президент России награждает "своих героев в Кремле", а не военных на фронте.

Интересно, что через несколько часов после визита Зеленского, в Бахмут приехал владелец группы Вагнера Евгений Пригожин, который хотел поговорить с Зеленским и таким образом должен повысить авторитет Путина, хотя на самом деле нанес ущерб президенту России

"Предложения Пригожина вести переговоры с Зеленским не являются ни серьезными, ни авторитетными, поскольку он не занимает ни одного официального поста в России", — считают в ISW.

Таким образом, приезд Зеленского в очередной раз нанес удар по репутации Путина и разрушил операцию Кремля по презентации российского диктатора как участника войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины взял в Конгресс США подарок от военных из Бахмута, которых посетил Зеленский.

Также "Комментарии" писали о разъяренном Зеленском, который отдал важные приказы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-20
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!