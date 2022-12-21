Зеленский одним жестом разрушил операцию Путина

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут – прифронтовой украинский город, который пытаются захватить россияне. Таким образом, Зеленский ослабляет позиции Кремля, которые пытаются представить Путина как активного участника и лидера войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.

Зеленский нанес серьезный удар авторитету Путина. Фото из открытых источников

Президент Украины на 300 день полномасштабного нападения неожиданно прибыл в зону активных боевых действий в Бахмуте. Путин вручал награды российским чиновникам и другим представителям оккупационной администрации.

Решение президента России наградить людей из своего окружения, которые не участвовали в военных действиях, ярко контрастирует с приехавшим к защитникам Украины Зеленским. Это заметно в информационном пространстве РФ, что и заметили в Институте изучения войны.

"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подрывает непрерывную информационную операцию Кремля, направленную на представление президента России Владимира Путина как участника войны", — пишут на ISW .

Путина подверг критике бывший командир российских боевиков Игорь Гиркин, который отметил, что президент России награждает "своих героев в Кремле", а не военных на фронте.

Интересно, что через несколько часов после визита Зеленского, в Бахмут приехал владелец группы Вагнера Евгений Пригожин, который хотел поговорить с Зеленским и таким образом должен повысить авторитет Путина, хотя на самом деле нанес ущерб президенту России

"Предложения Пригожина вести переговоры с Зеленским не являются ни серьезными, ни авторитетными, поскольку он не занимает ни одного официального поста в России", — считают в ISW .

Таким образом, приезд Зеленского в очередной раз нанес удар по репутации Путина и разрушил операцию Кремля по презентации российского диктатора как участника войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины взял в Конгресс США подарок от военных из Бахмута, которых посетил Зеленский.

Также "Комментарии" писали о разъяренном Зеленском, который отдал важные приказы.

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