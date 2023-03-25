Зеленский объяснил, почему Украина все еще не может начать контрнаступление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что уже наступила весна и погодные условия начинают улучшаться, украинская армия все еще не может начать свое контрнаступление, которое панировалось ранее. Главная причина, почему так происходит в том, что Украина до сих пор так и не получила все объёмы обещанного ранее союзниками наступательного вооружения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью японскому изданию "The Yomiuri Shimbun" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
ВСУ. Фото из открытых источников
Глава украинского государства объяснил это тем, что Киев все еще ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В свою очередь Зеленский описал ситуацию на Донбассе крайне сложной и повторил, что причина тому – нехватка боеприпасов. Украина очень сильно нуждается в поставках боеприпасов и истребителей от партнеров.
Также президент отметил, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — ведется ли подготовка к переговорам Украины и Китая на самом высоком уровне: Владимир Зеленский снял интригу.
Также издание "Комментарии" сообщало – чем больше весна вступает в свои права, тем больше звучат разговоры о приближающемся большом контрнаступлении ВСУ. При этом от многих лидеров в Европе можно услышать мнение, что у украинской армии будет всего одна возможность провести это наступление, поэтому его нужно тщательно подготовить. Так ли это? И при каких обстоятельствах НАТО может открыто вмешаться в войну? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 10:46
Причини з вини інших. Росія змогла перевести себе на військові рейки. США і ЄС збільшують, а Україна під керівництвом карликової хунти вождя всесвіту і нікчемного Шмигаля від Ріната - ні. Створили країну не для життя і розвитку, а для роздратування і шкоди сусідам УПА-екстремізмом і в очікуванні розкрадання репарацій.