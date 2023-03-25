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Зеленский объяснил, почему Украина все еще не может начать контрнаступление

Президент Зеленский заявил, что анонсированное контрнаступление ВСУ еще не началось из недостаточного количества поставок вооружения от партнеров Украины

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что уже наступила весна и погодные условия начинают улучшаться, украинская армия все еще не может начать свое контрнаступление, которое панировалось ранее. Главная причина, почему так происходит в том, что Украина до сих пор так и не получила все объёмы обещанного ранее союзниками наступательного вооружения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью японскому изданию "The Yomiuri Shimbun" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский объяснил, почему Украина все еще не может начать контрнаступление

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава украинского государства объяснил это тем, что Киев все еще ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.


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"Мы еще не можем начать, без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта", — заявил лидер украинцев, говоря о недостаточности западных поставок вооружений.

В свою очередь Зеленский описал ситуацию на Донбассе крайне сложной и повторил, что причина тому – нехватка боеприпасов. Украина очень сильно нуждается в поставках боеприпасов и истребителей от партнеров.

Также президент отметил, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – чем больше весна вступает в свои права, тем больше звучат разговоры о приближающемся большом контрнаступлении ВСУ. При этом от многих лидеров в Европе можно услышать мнение, что у украинской армии будет всего одна возможность провести это наступление, поэтому его нужно тщательно подготовить. Так ли это? И при каких обстоятельствах НАТО может открыто вмешаться в войну? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.




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Источник: https://japannews.yomiuri.co.jp/world/europe/20230325-99507/
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Причини з вини інших. Росія змогла перевести себе на військові рейки. США і ЄС збільшують, а Україна під керівництвом карликової хунти вождя всесвіту і нікчемного Шмигаля від Ріната - ні. Створили країну не для життя і розвитку, а для роздратування і шкоди сусідам УПА-екстремізмом і в очікуванні розкрадання репарацій.


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