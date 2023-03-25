Зеленский объяснил, почему Украина все еще не может начать контрнаступление

Несмотря на то, что уже наступила весна и погодные условия начинают улучшаться, украинская армия все еще не может начать свое контрнаступление, которое панировалось ранее. Главная причина, почему так происходит в том, что Украина до сих пор так и не получила все объёмы обещанного ранее союзниками наступательного вооружения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью японскому изданию "The Yomiuri Shimbun" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава украинского государства объяснил это тем, что Киев все еще ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.

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"Мы еще не можем начать, без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта", — заявил лидер украинцев, говоря о недостаточности западных поставок вооружений.

В свою очередь Зеленский описал ситуацию на Донбассе крайне сложной и повторил, что причина тому – нехватка боеприпасов. Украина очень сильно нуждается в поставках боеприпасов и истребителей от партнеров.

Также президент отметил, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – чем больше весна вступает в свои права, тем больше звучат разговоры о приближающемся большом контрнаступлении ВСУ. При этом от многих лидеров в Европе можно услышать мнение, что у украинской армии будет всего одна возможность провести это наступление, поэтому его нужно тщательно подготовить. Так ли это? И при каких обстоятельствах НАТО может открыто вмешаться в войну? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.



