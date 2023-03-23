Почему у Украины есть шанс на наступление только в этом году – что заставит НАТО вмешаться в войну

Чем больше весна вступает в свои права, тем больше звучат разговоры о приближающемся большом контрнаступлении ВСУ. При этом от многих лидеров в Европе можно услышать мнение, что у украинской армии будет всего одна возможность провести это наступление, поэтому его нужно тщательно подготовить. Так ли это? И при каких обстоятельствах НАТО может открыто вмешаться в войну? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Украина должна использовать шанс на контрнаступление в этом году, потому что второй попытки может не быть

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV заявил, что на Западе действительно многие военные обозреватели, политики говорят о том, что у ВСУ будет всего одна попытка действительно массового контрнаступления и нужно попытаться его провести именно в этом году, не откладывая на 2024 год. В первую очередь это связано с тем, что в 2024 году должны состояться выборы президента США. Тогда внешние вопросы отойдут на второй план. На первом месте для американского истеблишмента будут выборы главы Белого дома. Украине очень сложно будет противостоять российской агрессии, не имея сильно поддержки Вашингтона.

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"2024-й – год выборов американского президента, когда внешние проблемы уходят на второй план из-за внутренних. А европейцы, скажем откровенно, их зачастую Соединенные Штаты Америки подгоняют, как было с танками, как было с другим оружием. Те истории, которые вообще не выносятся. И в тот момент, когда США лишатся интереса к нашей войне, тогда можно ожидать, что европейцы могут плавно отойти от такой массированной помощи. Может, кроме Великобритании, у которой есть собственные геополитические интересы", — отметил эксперт.

Касательно обещания Джо Байдена о том, что США, независимо от того, кто будет в Белом доме, будут поддерживать Украину столько, сколько нужно высказался скептически. По словам эксперта, Вашингтон и в 2018-м году поддерживал Украину, но тех объёмов оружия, которые поставляются сегодня Украине не было и близко.

Применение ядерного оружия Россией станет для НАТО красной линией, когда придется действовать

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что риск участия стран НАТО в войне продолжает оставаться на довольно высоком уровне. Месяц назад Россия впервые со времен СССР вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту и в случае, если Москва решит использовать против Украины эти боеприпасы, тогда страны Североатлантического Альянса примут в войне непосредственное участие. Такое мнение эксперты высказал в эфире общенационального телемарафона.

Аналитик напомнил, что оккупанты уже использовали против Украины все оружие, кроме ядерного.

"Если они используют даже тактический ядерный боеприпас – это будет по сути новый акт агрессии против ЕС. Потому что радиация не останется на территории Украины, она с осадками, с ветром дойдет до Швеции или там до Франции", — считает эксперт.

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