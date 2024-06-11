Зеленский обратился к украинцам за границей: о чем попросил

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, которые находятся за границей, приехать в Украину и помочь с восстановлением государства. По словам президента, власти не будут никого принуждать, но стране нужна помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский совершил визит в Германию, где выступил на конференции по восстановлению Украины. Во время своей речи президент обратился с призывом к находящимся за рубежом украинцам.
По словам президента, основное восстановление Украины начнется после окончания войны. Зеленский считает, что тогда в Украину вернутся большинство ее граждан, которые находятся за пределами страны из-за российской агрессии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о действиях, которые должны совершить украинские партнеры, чтобы ВСУ выбросили россиян с территории Украины.
Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который подписал новый закон, который меняет помощь для украинских беженцев. Таким образом, беженцам из Украины продлили срок пребывания в Польше, но ввели некоторые ограничения.
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