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Зеленский назвал сроки решающего периода войны в Украине

Президент Украины заявил, что следующие полгода станут решающими в российско-украинской войне

сегодня, 14:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Ближайшие полгода войны Украины с Россией станут решающими. Они будут требовать намного больших усилий, чем за прошедшее время. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на онлайн-обращение президента Владимира Зеленского к Европейскому Совету.

Зеленский назвал сроки решающего периода войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и суверенитета. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем это прошедшее время", — заявил украинского государства.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что сегодня весь цивилизованный мир должен показать России, что ее энергетический террор потерпел поражение. 

Вторым важным момент Зеленский назвал – устойчивость Украины в зимний период. Украинцы рассчитывают на поддержку в энергообеспечении. Третьим фактором Владимир Зеленский назвал увеличение поставок современных видов вооружения, объёмы которых должны возрасти. Четвертым моментом, на который Запад должен обратить внимание, это дипломатия.

"И пятое — на следующие полгода. Ценностная задача. Верю, что все акцентированное мной сегодня — будет реализовано. Потому что для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Любой террор мы победим, любые наши общие задачи — реализуем", — подытожил президент.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:54

Як Арестович у квітні обіцяв, тільки цей з більш грізним і хутряним обличчям. Другий Башар Ассад з подібним результатом, якого можна було уникнути, не тримайся вони за владу. Зе, це остаточний вирок Україні.

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