Зеленский назвал сроки решающего периода войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ближайшие полгода войны Украины с Россией станут решающими. Они будут требовать намного больших усилий, чем за прошедшее время. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на онлайн-обращение президента Владимира Зеленского к Европейскому Совету.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что сегодня весь цивилизованный мир должен показать России, что ее энергетический террор потерпел поражение.
Вторым важным момент Зеленский назвал – устойчивость Украины в зимний период. Украинцы рассчитывают на поддержку в энергообеспечении. Третьим фактором Владимир Зеленский назвал увеличение поставок современных видов вооружения, объёмы которых должны возрасти. Четвертым моментом, на который Запад должен обратить внимание, это дипломатия.
Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке назвали число ракет, которые в ближайшие месяцы может получить Россия от Ирана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:54
Як Арестович у квітні обіцяв, тільки цей з більш грізним і хутряним обличчям. Другий Башар Ассад з подібним результатом, якого можна було уникнути, не тримайся вони за владу. Зе, це остаточний вирок Україні.