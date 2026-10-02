Зеленский назвал реальный способ остановить производство дронов в РФ

Россия продолжает использовать в производстве ракет и ударных дронов компоненты иностранного происхождения. Президент Владимир Зеленский заявил, что перекрытие таких каналов снабжения должно стать одним из направлений усиления санкционного давления на Москву.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российская оборонная промышленность пытается увеличивать долю собственного производства, однако полностью избавиться от зависимости от импортных деталей ей не удается. Зеленский утверждает, что компоненты поступают в Россию через цепи поставок, связанные с компаниями из Европы, США, Китая, Японии и других стран.

"Как бы Москва ни пыталась полностью локализовать производство своих дронов и ракет, их эскалация все равно критически зависит от иностранных компонентов", — заявил президент.

Украинская сторона регулярно демонстрирует партнерам найденные в российском оружии иностранные детали. В мае 2026 года представителям европейских стран показывали компоненты из российских Гераней, Калибров, Х-101 и Цирконов. Среди производителей деталей называли компании из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии и Китая.

В июле советник президента по санкционной политике Владислав Власюк заявлял, что Украина передала партнерам сотни серийных номеров иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии. По его словам, детали производства 2025 продолжали попадать в Россию через третьи страны.

Зеленский отмечает, что речь идет не только о санкциях против отдельных предприятий, но и о перекрытии целых цепей поставок. По его мнению, эффективность ограничений зависит от политической готовности государств и производителей контролировать движение критически важных технологий.

Украина уже передает партнерам информацию о происхождении компонентов. Киев также призывает усилить контроль над посредниками и компаниями, через которые российский ВПК может обходить введенные ограничения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готовит охотников на реактивные дроны: Зеленский назвал сроки массового производства.



