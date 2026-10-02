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Зеленский назвал реальный способ остановить производство дронов в РФ

Президент Украины заявил, что даже при попытках полностью локализовать производство Москва продолжает зависеть от иностранных компонентов, попадающих в РФ через международные цепи поставок

2 октября 2026, 12:48
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Кравцев Сергей

Россия продолжает использовать в производстве ракет и ударных дронов компоненты иностранного происхождения. Президент Владимир Зеленский заявил, что перекрытие таких каналов снабжения должно стать одним из направлений усиления санкционного давления на Москву.

Зеленский назвал реальный способ остановить производство дронов в РФ

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российская оборонная промышленность пытается увеличивать долю собственного производства, однако полностью избавиться от зависимости от импортных деталей ей не удается. Зеленский утверждает, что компоненты поступают в Россию через цепи поставок, связанные с компаниями из Европы, США, Китая, Японии и других стран.

"Как бы Москва ни пыталась полностью локализовать производство своих дронов и ракет, их эскалация все равно критически зависит от иностранных компонентов", — заявил президент.

Украинская сторона регулярно демонстрирует партнерам найденные в российском оружии иностранные детали. В мае 2026 года представителям европейских стран показывали компоненты из российских Гераней, Калибров, Х-101 и Цирконов. Среди производителей деталей называли компании из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии и Китая.

В июле советник президента по санкционной политике Владислав Власюк заявлял, что Украина передала партнерам сотни серийных номеров иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии. По его словам, детали производства 2025 продолжали попадать в Россию через третьи страны.

Зеленский отмечает, что речь идет не только о санкциях против отдельных предприятий, но и о перекрытии целых цепей поставок. По его мнению, эффективность ограничений зависит от политической готовности государств и производителей контролировать движение критически важных технологий.

Украина уже передает партнерам информацию о происхождении компонентов. Киев также призывает усилить контроль над посредниками и компаниями, через которые российский ВПК может обходить введенные ограничения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готовит охотников на реактивные дроны: Зеленский назвал сроки массового производства.




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