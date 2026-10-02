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Зеленський назвав реальний спосіб зупинити виробництво дронів у РФ

Президент України заявив, що навіть за спроб повністю локалізувати виробництво Москва продовжує залежати від іноземних компонентів, які потрапляють до РФ через міжнародні ланцюги постачання

2 жовтня 2026, 12:48
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Кравцев Сергей

Росія продовжує використовувати у виробництві ракет і ударних дронів компоненти іноземного походження. Президент Володимир Зеленський заявив, що перекриття таких каналів постачання має стати одним із напрямів посилення санкційного тиску на Москву.

Зеленський назвав реальний спосіб зупинити виробництво дронів у РФ

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, російська оборонна промисловість намагається збільшувати частку власного виробництва, однак повністю позбутися залежності від імпортних деталей їй не вдається. Зеленський стверджує, що компоненти надходять до Росії через ланцюги постачання, пов’язані з компаніями з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн.

"Як би Москва не намагалася повністю локалізувати виробництво своїх дронів і ракет, їхня ескалація все одно критично залежить від іноземних компонентів", — заявив президент.

Українська сторона регулярно демонструє партнерам знайдені у російській зброї іноземні деталі. У травні 2026 року представникам європейських країн показували компоненти з російських "Гераней", "Калібрів", Х-101 та "Цирконів". Серед виробників деталей називали компанії зі США, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії та Китаю.

У липні радник президента з санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що Україна передала партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російській зброї. За його словами, деталі виробництва 2025 року продовжували потрапляти до Росії через треті країни.

Зеленський наголошує, що йдеться не лише про санкції проти окремих підприємств, а про перекриття цілих ланцюгів постачання. На його думку, ефективність обмежень залежить від політичної готовності держав і виробників контролювати рух критично важливих технологій.

Україна вже передає партнерам інформацію про походження компонентів. Київ також закликає посилити контроль за посередниками та компаніями, через які російський ВПК може обходити запроваджені обмеження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна готує "мисливців" на реактивні дрони: Зеленський назвав терміни масового виробництва.




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