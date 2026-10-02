Україна готує «мисливців» на реактивні дрони: Зеленський назвав терміни масового виробництва

Україна прискорює створення нової зброї проти російських реактивних ударних дронів. Наразі випробовуються п’ять моделей перехоплювачів, а до кінця жовтня країна може виготовити близько 400 одиниць однієї з них. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Йдеться про системи, які мають протидіяти новому поколінню російських безпілотників із реактивними двигунами. Такі цілі складніше перехоплювати традиційними засобами ППО через їхню вищу швидкість.

За словами Зеленського, крім моделі, яку планують виробляти у значній кількості, ще чотири українські розробки залишаються на стадії випробувань. Президент зазначив, що одним із головних вузьких місць для масштабування виробництва є двигуни.

"Двигуни – це ключ до успіху", — сказав Зеленський, додавши, що Україна змушена імпортувати значну кількість таких компонентів. Водночас частина двигунів виробляється всередині країни, але цього поки недостатньо.

Україна вже працює над розширенням власного виробництва реактивних двигунів. За даними Офісу президента, наприкінці вересня були ухвалені рішення щодо запуску виробництва різних типів таких двигунів в Україні. Тоді ж обговорювали результати випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

Розвиток перехоплювачів стає особливо актуальним на тлі збільшення кількості російських атак із застосуванням швидкісних дронів. Зеленський заявляв, що Україна вже отримує результати випробувань нових систем, однак їхнє масштабування потребує виробничих потужностей і стабільного постачання компонентів.

Таким чином, Київ намагається створити окремий клас недорогих і швидких засобів ППО, здатних працювати проти цілей, які стають складнішими для традиційних систем перехоплення.

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