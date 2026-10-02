logo_ukra

BTC/USD

86372

ETH/USD

2748.03

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

50.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна готує «мисливців» на реактивні дрони: Зеленський назвав терміни масового виробництва
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна готує «мисливців» на реактивні дрони: Зеленський назвав терміни масового виробництва

Україна випробовує одразу п’ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів, а одну з розробок планують поставити у серійне виробництво вже найближчим часом

2 жовтня 2026, 12:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна прискорює створення нової зброї проти російських реактивних ударних дронів. Наразі випробовуються п’ять моделей перехоплювачів, а до кінця жовтня країна може виготовити близько 400 одиниць однієї з них. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Україна готує «мисливців» на реактивні дрони: Зеленський назвав терміни масового виробництва

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Йдеться про системи, які мають протидіяти новому поколінню російських безпілотників із реактивними двигунами. Такі цілі складніше перехоплювати традиційними засобами ППО через їхню вищу швидкість.

За словами Зеленського, крім моделі, яку планують виробляти у значній кількості, ще чотири українські розробки залишаються на стадії випробувань. Президент зазначив, що одним із головних вузьких місць для масштабування виробництва є двигуни.

"Двигуни – це ключ до успіху", — сказав Зеленський, додавши, що Україна змушена імпортувати значну кількість таких компонентів. Водночас частина двигунів виробляється всередині країни, але цього поки недостатньо.

Україна вже працює над розширенням власного виробництва реактивних двигунів. За даними Офісу президента, наприкінці вересня були ухвалені рішення щодо запуску виробництва різних типів таких двигунів в Україні. Тоді ж обговорювали результати випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

Розвиток перехоплювачів стає особливо актуальним на тлі збільшення кількості російських атак із застосуванням швидкісних дронів. Зеленський заявляв, що Україна вже отримує результати випробувань нових систем, однак їхнє масштабування потребує виробничих потужностей і стабільного постачання компонентів.

Таким чином, Київ намагається створити окремий клас недорогих і швидких засобів ППО, здатних працювати проти цілей, які стають складнішими для традиційних систем перехоплення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/c2ad4cd1-a08a-4f55-8d57-fa83dbfa98af?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новини

Всі новини