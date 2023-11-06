Зеленский назвал оружие, которое хочет взять в аренду у Запада на зимний период

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских партнеров на зимний период предоставить в аренду несколько систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для издания NBC News.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас у Украины недостаточно ПВО, поэтому у России есть контроль над небом. По словам президента, в случае с достаточным количеством систем противовоздушной обороны украинские силы пойдут вперед. Однако сейчас, по словам Зеленского, Украина не может использовать людей как мясо, что в свою очередь делает руководство в Кремле.

Зеленский объясняет, что нужно долго ждать, пока Украина получит истребители F-16, в частности, это касается сроков обучения и тренировок. Президент утверждает, что решающее решение в этом случае ПВО, а именно совместное производство противовоздушных систем обороны. Пока они будут производиться Зеленский призвал мир предоставить ПВО в аренду.

"Наше сообщение миру, США, Европе, Азии: дать нам несколько систем противовоздушной обороны, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима — это очень сложный период", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского заявили о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне.

Также "Комментарии" писали об украинском бригадном генерале Сергее Баранове, который рассказал, что Россию ожидают серьезные проблемы в ближайшее время из-за масштабных атак беспилотников по ее территории.