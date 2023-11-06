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Зеленский назвал оружие, которое хочет взять в аренду у Запада на зимний период

Президент Украины обратился с просьбой предоставить в аренду систему противовоздушной обороны.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских партнеров на зимний период предоставить в аренду несколько систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для издания NBC News.

Зеленский назвал оружие, которое хочет взять в аренду у Запада на зимний период

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас у Украины недостаточно ПВО, поэтому у России есть контроль над небом. По словам президента, в случае с достаточным количеством систем противовоздушной обороны украинские силы пойдут вперед. Однако сейчас, по словам Зеленского, Украина не может использовать людей как мясо, что в свою очередь делает руководство в Кремле.


Зеленский объясняет, что нужно долго ждать, пока Украина получит истребители F-16, в частности, это касается сроков обучения и тренировок. Президент утверждает, что решающее решение в этом случае ПВО, а именно совместное производство противовоздушных систем обороны. Пока они будут производиться Зеленский призвал мир предоставить ПВО в аренду.

"Наше сообщение миру, США, Европе, Азии: дать нам несколько систем противовоздушной обороны, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима — это очень сложный период", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского заявили о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне.

Также "Комментарии" писали об украинском бригадном генерале Сергее Баранове, который рассказал, что Россию ожидают серьезные проблемы в ближайшее время из-за масштабных атак беспилотников по ее территории.



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Источник: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/full-zelenskyy-we-are-not-ready-to-give-our-freedom-to-this-f-ing-terrorist-putin-197144645797
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