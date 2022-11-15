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Зеленский назвал компромиссы, которые Украина точно не примет – война будет продолжаться

Президент также подчеркнул, что словам РФ доверять нельзя, поэтому не будет ни одного "Минска -3"

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью Украина не примет ни сегодня, ни завтра. С этими компромиссами официальный Киев никогда не согласиться сесть за стол переговоров с Россией. При этом важно понимать, что всему миру известно – Украина всегда была лидером миротворческих усилий. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения к участникам саммита G-20.

Зеленский назвал компромиссы, которые Украина точно не примет – война будет продолжаться

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что война в Украине должна закончиться справедливо. Украина не готова обсуждать компромиссны решение, в ходе которых страна потеряет часть своих законных территорий. При этом Киев всегда придерживался международных норм и готов и дальше им следовать. 

По словам президента, если из Москвы звучат призывы закончить эту войну, то пусть Россия конкретными шагами продемонстрирует свое рвение к миру. Если же расчет на то, что будет подписан условный "Минск-3", то это не имеет никакого смысла, потому что для России ничего не стоят никакие документы и гарантии, которые она готова нарушать буквально сразу после подписания.

По словам украинского лидера, российскую агрессию можно и нужно остановить именно сейчас.

"Если же ответных действий для восстановления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас надо и можно остановить разрушительную российскую войну", — сказал Зеленский.

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Источник: https://t.me/OP_UA/8122
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