Зеленский назвал компромиссы, которые Украина точно не примет – война будет продолжаться

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Кравцев Сергей
Компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью Украина не примет ни сегодня, ни завтра. С этими компромиссами официальный Киев никогда не согласиться сесть за стол переговоров с Россией. При этом важно понимать, что всему миру известно – Украина всегда была лидером миротворческих усилий. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения к участникам саммита G-20.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что война в Украине должна закончиться справедливо. Украина не готова обсуждать компромиссны решение, в ходе которых страна потеряет часть своих законных территорий. При этом Киев всегда придерживался международных норм и готов и дальше им следовать.
По словам президента, если из Москвы звучат призывы закончить эту войну, то пусть Россия конкретными шагами продемонстрирует свое рвение к миру. Если же расчет на то, что будет подписан условный "Минск-3", то это не имеет никакого смысла, потому что для России ничего не стоят никакие документы и гарантии, которые она готова нарушать буквально сразу после подписания.
По словам украинского лидера, российскую агрессию можно и нужно остановить именно сейчас.
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