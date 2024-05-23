Зеленский назвал количество ракет у россиян: шокирующие цифры

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Slava Kot
Украинское руководство, в том числе и военное, неоднократно сообщало о количестве ракет, оставшихся в России. Последние данные, обнародованные Владимиром Зеленским, означают, что россияне не просто имеют большое количество ракет, а их запасы увеличиваются.
Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото из открытых источников
В интервью The New York Times Владимир Зеленский раскритиковал позицию Запада, в том числе США, которые не дают разрешения на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Таким образом россияне могут накапливать свои ресурсы, включая ракеты.
В сентябре 2023 года тогдашний представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что в России около 7 тыс. ракет. А озвученные Зеленским цифры по запасам россиян в 10 тыс. ракет для С-300 означают, что россияне за год пополнили свои запасы еще на около 3 тыс. ракет. Кроме того, 10 тыс. ракет, это больше запасов России до начала полномасштабного вторжения.
Отметим, что ракеты к системам С-300 могут быть разных типов, поэтому в статистике, вероятно, учитывался не один тип ракеты, а общая совокупность ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что мир может прекратить российскую агрессию и положить конец терроризму РФ, однако для этого нужна политическая воля.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский назвал "виновных" в том, что россияне начали наступление на Харьковщине.
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ufo
сегодня, 11:36
Пусть лучше гражданин зеленский расскажет, как дела с ракетами обстоят у нас. И как себя чувствует ВПК в целом. Что там с массовым роизводством оружия и боеприпасов. Как там миллион дронов, уже летает? А сколько там ракет осталось у противника - это вопрос второй, главное, чтобы нам было чем отбиваться.
бука
сегодня, 10:09
Пиздежь, ракети закончились еще в прошлом году и новых, без украинского Южмаша, рашка сделать не может. Разве что у северной кореи или ирана выпросила чуток.