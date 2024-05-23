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Зеленский назвал количество ракет у россиян: шокирующие цифры

Россия накопила ракет к системам С-300 больше, чем у нее было до начала полномасштабного вторжения в Украину.

сегодня, 10:33 comments1732
Автор:
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Slava Kot
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Украинское руководство, в том числе и военное, неоднократно сообщало о количестве ракет, оставшихся в России. Последние данные, обнародованные Владимиром Зеленским, означают, что россияне не просто имеют большое количество ракет, а их запасы увеличиваются.

Зеленский назвал количество ракет у россиян: шокирующие цифры

Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото из открытых источников

В интервью The New York Times Владимир Зеленский раскритиковал позицию Запада, в том числе США, которые не дают разрешения на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Таким образом россияне могут накапливать свои ресурсы, включая ракеты.

"И если мы не можем дотянуться до тех районов, то что говорить о местах массового скопления их техники на территории России? Это их огромное преимущество... Использование систем С-300 – они накопили 10 тыс. ракет С-300. Десять тысяч – это снова их преимущество", — сказал Зеленский и добавил, что в мире есть оружие, которое этому может противостоять, однако у Украины нет разрешения его использовать.

В сентябре 2023 года тогдашний представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что в России около 7 тыс. ракет. А озвученные Зеленским цифры по запасам россиян в 10 тыс. ракет для С-300 означают, что россияне за год пополнили свои запасы еще на около 3 тыс. ракет. Кроме того, 10 тыс. ракет, это больше запасов России до начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что ракеты к системам С-300 могут быть разных типов, поэтому в статистике, вероятно, учитывался не один тип ракеты, а общая совокупность ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что мир может прекратить российскую агрессию и положить конец терроризму РФ, однако для этого нужна политическая воля.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский назвал "виновных" в том, что россияне начали наступление на Харьковщине.



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Обсуждения

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ufo

сегодня, 11:36

Пусть лучше гражданин зеленский расскажет, как дела с ракетами обстоят у нас. И как себя чувствует ВПК в целом. Что там с массовым роизводством оружия и боеприпасов. Как там миллион дронов, уже летает? А сколько там ракет осталось у противника - это вопрос второй, главное, чтобы нам было чем отбиваться.

бука

сегодня, 10:09

Пиздежь, ракети закончились еще в прошлом году и новых, без украинского Южмаша, рашка сделать не может. Разве что у северной кореи или ирана выпросила чуток.


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