Зеленский назвал главный план Украины, чтобы закончить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что главный план Украины – это заставить Россию закончить войну на справедливых условиях для Украины. По его словам, операция в Курской области является один из элементов этого плана.



Зеленский о плане окончить войну в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" рассказал, получила ли Украина успехи от наступления на Курскую область. Президент заявил, что благодаря боям в Курской области Украина привлекла внимание мира и согласовала некоторые положительные решения с партнерами.

"По моему мнению, она уже успешна, я действительно так считаю. Со мной соглашаются западные коллеги. Многие решения уже есть, потому что есть успех на Курщине. Есть моменты, когда уже никто не упоминает о твоей стране и можно не спешить с теми или иными решениями. Есть моменты, когда фокус на другие вещи, особенно если есть горячий политический сезон в твоем государстве", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что бои в Курской области являются частью более широкого плана, чтобы закончить войну в Украине.

"Курщина является частью плана о котором я буду говорить с президентом (США). По крайней мере, один из этапов этого плана. Главный момент в этом плане — это принуждение России закончить войну. Если этот план будет принят... принять это одно, а вот выполнить — это другое. Если два элемента сработают – мы очень верим, что сработает главная цель", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подтвердил информацию о переговорах Украины и России в Катаре.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского о мирных переговорах с Россией. Кроме того, президент назвал условия, по которым должна закончиться война в Украине.



