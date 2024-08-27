Зеленский назвал главный план Украины, чтобы закончить войну

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что главный план Украины – это заставить Россию закончить войну на справедливых условиях для Украины. По его словам, операция в Курской области является один из элементов этого плана.
Зеленский о плане окончить войну в Украине. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" рассказал, получила ли Украина успехи от наступления на Курскую область. Президент заявил, что благодаря боям в Курской области Украина привлекла внимание мира и согласовала некоторые положительные решения с партнерами.
Владимир Зеленский отметил, что бои в Курской области являются частью более широкого плана, чтобы закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подтвердил информацию о переговорах Украины и России в Катаре.
Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского о мирных переговорах с Россией. Кроме того, президент назвал условия, по которым должна закончиться война в Украине.
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