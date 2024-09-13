Завершение войны с Россией возможно только двумя путями: силовым вытеснением оккупационных войск или дипломатическим процессом, который предусматривает полное освобождение украинских территорий. Ничего третьего из этого не дано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES) сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что именно от позиции США, как ключевого партнера Киева, зависит укрепление обороноспособности Украины и усилении ее позиций на пути к победе.

"Такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями: либо армию-оккупанта вытесняют силой, либо дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты", – высказался лидер украинцев.

Президент напомнил, что многое будет зависеть от того, как президент США отреагирует на тот план победы, который он представит. Этот план может стать основой для надежного мира и полной реализации Формулы мира.

Зеленский выразил мнение, что любые иллюзии относительно возможности договориться с Москвой или определения новых "красных линий" только затягивают конфликт.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику президента Украины Владимира Зеленского относительно бразильско-китайского "мирного плана" окончания войны. Захарова повторила нарративы Кремля о "зависимости" Украины от стран Запада.



