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Такое нельзя прощать: Зеленский вновь обратился к партнерам с призывом

Президент высказался о гибели членов миссии Красного Креста

сегодня, 16:20
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Кравцев Сергей

После удара по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области президент Владимир Зеленский призвал цивилизованный мир к более решительным действиям, чтобы остановить террор страну-агрессора. Как передает портал "Комментарии", свой призыв глава государства озвучил у себя в соцсети.

Такое нельзя прощать: Зеленский вновь обратился к партнерам с призывом

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"По состоянию на сейчас известно о двух раненых — им оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким. В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский высказал мнение, что мир должен реагировать жестко и принципиально. 

По мнению главы государства, когда Россия позволяет себе такие вещи, нельзя оставаться равнодушным. Это касается, как стран, так и международных организаций. 

"Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира", – заявил Зеленский.

Отметим, 12 сентября в результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский прокомментировал планы Бразилии пригласить Путина на саммит G20.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала вести контрнаступательные действия в Курской области. Также президент отреагировал на скопление войск в Беларуси, около границы с Украиной.




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