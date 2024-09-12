Такое нельзя прощать: Зеленский вновь обратился к партнерам с призывом

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Кравцев Сергей
После удара по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области президент Владимир Зеленский призвал цивилизованный мир к более решительным действиям, чтобы остановить террор страну-агрессора. Как передает портал "Комментарии", свой призыв глава государства озвучил у себя в соцсети.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский высказал мнение, что мир должен реагировать жестко и принципиально.
По мнению главы государства, когда Россия позволяет себе такие вещи, нельзя оставаться равнодушным. Это касается, как стран, так и международных организаций.
Отметим, 12 сентября в результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала вести контрнаступательные действия в Курской области. Также президент отреагировал на скопление войск в Беларуси, около границы с Украиной.
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