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Зеленский назвал, чему нужно научиться Западу в Украине

Владимир Зеленский считает, что со временем Запад должен учиться у Украины современным решениям и эффективности.

сегодня, 16:10
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отметил постоянную эволюцию украинских военных в войне против России, подчеркивая, что они не только осваивают новейшие методы ведения боевых действий, но и активно внедряют их на практике. По мнению президента, этот опыт станет образцом для обучения партнеров Украины.

Зеленский назвал, чему нужно научиться Западу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время презентации цифрового приложения "Армия+" рассказал, что украинская армия умеет удивлять и добиваться результата.

"Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против подавляющей силы оккупантов, но и уничтожают их так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости", — сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, как эффективно украинские военные используют новые образцы оружия. По словам Зеленского, многое Украина совершила за короткое время, в то время как некоторые другие страны идут к этому десятилетиями. Зеленский в частности акцентировал внимание на овладении новыми методами ведения боевых действий, а также использованием дронов, где Украина демонстрирует лидерские позиции.

В итоге президент отметил, что западные партнеры Украины будут учиться на украинском опыте.

"Наши партнеры со временем должны учиться у нас современным решениям и эффективности, умению украинцев получать результат", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о решении, которое позволит получить больше украинских ракет для войны против России.

Также "Комментарии" писал о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая обвинила президента Украины в прорыве границы в Курской области.



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