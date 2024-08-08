Зеленский назвал, чему нужно научиться Западу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил постоянную эволюцию украинских военных в войне против России, подчеркивая, что они не только осваивают новейшие методы ведения боевых действий, но и активно внедряют их на практике. По мнению президента, этот опыт станет образцом для обучения партнеров Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время презентации цифрового приложения "Армия+" рассказал, что украинская армия умеет удивлять и добиваться результата.

"Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против подавляющей силы оккупантов, но и уничтожают их так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости", — сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, как эффективно украинские военные используют новые образцы оружия. По словам Зеленского, многое Украина совершила за короткое время, в то время как некоторые другие страны идут к этому десятилетиями. Зеленский в частности акцентировал внимание на овладении новыми методами ведения боевых действий, а также использованием дронов, где Украина демонстрирует лидерские позиции.

В итоге президент отметил, что западные партнеры Украины будут учиться на украинском опыте.

"Наши партнеры со временем должны учиться у нас современным решениям и эффективности, умению украинцев получать результат", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о решении, которое позволит получить больше украинских ракет для войны против России.

Также "Комментарии" писал о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая обвинила президента Украины в прорыве границы в Курской области.