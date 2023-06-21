Зеленский: "Мы не согласимся на замороженный конфликт"

Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, пока РФ не покинет все оккупированные территории. Обо этом, как сообщают "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский рассказал Би-би-си в интервью, записанном 20 июня.

Владимир Зеленский

В преддверии нынешнего украинского наступления ряд западных СМИ осторожно называли его главной целью обеспечение Украине максимально выгодных условий для будущих мирных переговоров с Россией. Этот тезис – и это подтвердил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си – входит в противоречие с официальной позицией Киева.

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"С Россией мы никогда не сядем, кто бы там ни был президентом, за стол переговоров, если они будут на нашей территории", — заявил он, уточнив, что эта позиция охватывает в том числе и территорию аннексированного Россией в 2014 году Крымского полуострова. По словам Зеленского, переговорный процесс, начатый до полного вывода российских войск с украинской территории, переведет статус конфликта в замороженный и в новую большую войну в перспективе – подобно тому, как Минские соглашения не предотвратили перерастания конфликта на Донбассе в нынешнюю полномасштабную агрессию России против Украины.

"Куда бы мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт… И я знаю, чем дышит народ. Украинцы не согласятся второй раз на замороженный конфликт. Это ловушка, — сказал Зеленский. — Я думаю, что (в России) уже есть представители, которые понимают, что они начали войну, и это их кровавая ошибка. Они понимают, что они окончательно проиграют эту войну. Поэтому выйти – это меньшее количество жертв. Пока они не выйдут, не будет никакого формата переговоров с ними".

Зеленский также впервые прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на саммите Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО.

"Плохая реакция… Послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног… То, что нам дадут приглашение – это фундамент. В любом случае, это техническое приглашение, и это не значит, что мы завтра будем в НАТО. Но важно, чтобы в Украине люди знали, что в будущем они будут в НАТО, что страны-партнеры – это действительно партнеры и друзья, которые не только поставляют оружие, но и подставляют плечо и видят нас в будущем", — отметил он.



"Если ты сосед России, ты в опасности. Если ты сосед России, тебе лучше быть в НАТО", — подчеркнул он.

Тем временем, Кремль взяв курс на створення "зони смерті" в Україні.

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