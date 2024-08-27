Зеленский хочет возвращения украинских мужчин из-за границы, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения применяться не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил по время пресс-конференции.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
У президента попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что Украина обращается к партнерам с просьбой поспособствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста на Родину.
Он объяснил, что странам-партнерам не очень выгодно заявлять о том, что они отправляют украинцев на Родину, поскольку их поддержка очень дорогостоящая. Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции.
Также издание "Комментарии" сообщало – западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему применения западного оружия по территории России.
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