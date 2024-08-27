Зеленский хочет возвращения украинских мужчин из-за границы, но есть нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения применяться не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил по время пресс-конференции.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

У президента попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что Украина обращается к партнерам с просьбой поспособствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста на Родину.

Он объяснил, что странам-партнерам не очень выгодно заявлять о том, что они отправляют украинцев на Родину, поскольку их поддержка очень дорогостоящая. Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.

"Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения… Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были тут при условии их решения", — добавил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему применения западного оружия по территории России.

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли.



