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Зеленский анонсировал встречу с Байденом, после которой станет понятно, сумеет ли Украина победить

Владимир Зеленский хочет представить Байдену план нашей победы Украины

сегодня, 15:22
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции. 

Зеленский анонсировал встречу с Байденом, после которой станет понятно, сумеет ли Украина победить

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его команде за поддержку.                                    

"Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень много вещей зависят от США", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, в сентябре он представит Джо Байдену план победы Украины в войне и от решения президента США зависит, получится ли у украинцев это сделать.                                                                                                                                                                                                                          

Владимир Зеленский сообщил, что также этот план будет передан кандидатам в президенты США – Камале Гаррис и Дональду Трампу.

В ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что благодаря успешной операции ВСУ в Курской области РФ Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области.

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