Зеленский готов говорить с Путиным по поводу окончания войны: какие условия назвал президент

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Зеленского, если "мы хотим окончить войну", то Украина вместе с партнерами будет говорить с тем, кто "все решает в России".
Зеленский готов говорить с Путиным об окончании войны в Украине
Владимир Зеленский в интервью изданию BBC допустил мирные переговоры Украины с Россией, в том числе с ее лидером Владимиром Путиным. По словам президента, Украина готова договариваться с российским диктатором, однако, на условиях устава ООН, а также привлекать к переговорам своих партнеров.
Президент подчеркнул, что Украина готова говорить с Путиным, чтобы закончить войну в Украине, которую начал российский диктатор.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал об украинских потерях на войне. По словам президента, они увеличиваются, однако Украина пытается минимизировать потери и сравнил их соотношение с российскими.
Также "Комментарии" писали о том, как спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв президента Владимира Зеленского по поводу переговоров для окончания войны в Украине.
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