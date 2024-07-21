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Зеленский готов говорить с Путиным по поводу окончания войны: какие условия назвал президент

Владимир Зеленский заявил, что для него не важно с кем разговаривать, чтобы закончить войну в Украине, в частности выразил готовность говорить с Путиным.

сегодня, 14:53
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Зеленского, если "мы хотим окончить войну", то Украина вместе с партнерами будет говорить с тем, кто "все решает в России".

Зеленский готов говорить с Путиным по поводу окончания войны: какие условия назвал президент

Зеленский готов говорить с Путиным об окончании войны в Украине

Владимир Зеленский в интервью изданию BBC допустил мирные переговоры Украины с Россией, в том числе с ее лидером Владимиром Путиным. По словам президента, Украина готова договариваться с российским диктатором, однако, на условиях устава ООН, а также привлекать к переговорам своих партнеров.

"Мы всегда говорили, если на втором Саммите мира будет готов план, если Россия готова обсуждать этот план и договариваться об окончании войны согласно уставу ООН… то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями РФ", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова говорить с Путиным, чтобы закончить войну в Украине, которую начал российский диктатор.

"Будет это Путин, или не Путин. Какая разница? Если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал об украинских потерях на войне. По словам президента, они увеличиваются, однако Украина пытается минимизировать потери и сравнил их соотношение с российскими.

Также "Комментарии" писали о том, как спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв президента Владимира Зеленского по поводу переговоров для окончания войны в Украине.




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