Зеленский эмоционально отреагировал на информацию о 80 тысячах потерь ВСУ в войне

Популярное издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщило, что якобы потери Украины в войне составляют 80 тысяч военных. Но на самом деле цифры меньше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", — возмутился президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным западной разведки, общие потери Украины и России за 2,5 года войны достигли примерно одного миллиона человек. Эта цифра включает убить и раненых с обеих сторон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американское издание указывает, что определить точное количество погибших сложно, ведь Украина и Россия не публикуют официальные данные, но сообщают о потерях противника. Западные разведки ведут собственные подсчеты по поводу потерь на войне в Украине.

Согласно данным американской разведки, Украина в начале 2024 года потеряла до 500 тысяч человек — среди них 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых. Согласно оценке западной разведки, потери России составляют почти 600 тысяч, включая 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.

Как указывает The Wall Street Journal, большие потери России обусловлены плохо обученными солдатами, которых бросают в наступление на востоке Украины, а также в Курскую область, чтобы остановить украинское вторжение. Однако военный конфликт наносит существенный ущерб Украине, которая имеет в четыре раза меньше населения, чем Россия.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты сместили основной акцент на Курахово, и в этом случае про Покровск придется забыть, говорит военный Кирилл Сазонов. Впрочем, по его словам, Покровск уже не нужен врагу в стратегическом смысле.



