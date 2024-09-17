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Стали известны потери Украины и России на войне: данные западной разведки

Общие потери России и Украины на войне достигли миллиона человек.

сегодня, 13:16
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Slava Kot

Согласно данным западной разведки, общие потери Украины и России за 2,5 года войны достигли примерно одного миллиона человек. Эта цифра включает убить и раненых с обеих сторон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Стали известны потери Украины и России на войне: данные западной разведки

Потери Украины и России. Фото из открытых источников

Американское издание указывает, что определить точное количество погибших сложно, ведь Украина и Россия не публикуют официальные данные, но сообщают о потерях противника. Западные разведки ведут собственные подсчеты по поводу потерь на войне в Украине.

Согласно данным американской разведки, Украина в начале 2024 года потеряла до 500 тысяч человек — среди них 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых. Согласно оценке западной разведки, потери России составляют почти 600 тысяч, включая 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.

Как указывает The Wall Street Journal, большие потери России обусловлены плохо обученными солдатами, которых бросают в наступление на востоке Украины, а также в Курскую область, чтобы остановить украинское вторжение. Однако военный конфликт наносит существенный ущерб Украине, которая имеет в четыре раза меньше населения, чем Россия.

Издание отмечает, что потери обеих сторон будут иметь разрушительный и долгосрочный эффект для стран. Потому Путин неоднократно заявлял о необходимости увеличить население России путем поглощения украинцев.

Напомним, что 25 февраля 2024 года Владимир Зеленский заявил, что на войне в Украине погибли 31 тысяча украинских военных. Россия официально в последний раз называла количество убитых в сентябре 2022 года – 5 937 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских и российских потерях техники за месяц боев в Курской области. Кроме того, Зеленский озвучил российские потери в Курской области.

Также "Комментарии" писали о потерях техники Украины и России на Авдеевско-Покровском направлении.



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Источник: https://www.wsj.com/world/one-million-are-now-dead-or-injured-in-the-russia-ukraine-war-b09d04e5
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