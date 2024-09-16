На Курском направлении полная жесть: у ВСУ серьезные потери в людях и технике

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты сместили основной акцент на Курахово, и в этом случае про Покровск придется забыть, говорит военный Кирилл Сазонов. Впрочем, по его словам, Покровск уже не нужен врагу в стратегическом смысле.
Бои в Курской области
По состоянию на сегодня, подчеркивает военный, оккупанты столкнулись с той проблемой, про которую предупреждали серьезные аналитики, и которую не желают видеть только фанатики веры в "бесконечные ресурсы России" в их глубинке и, что неожиданно, среди наших паникеров.
По его словам, Силы Обороны Украины работают с невероятным напряжением, но и противник уже кидает в топку все, что может.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что на фронте крайне остро не хватает людей, но все же самая большая проблема – с боеприпасами. Например, на Покровском направлении у военных серьезные проблемы с минами. Военные уже говорят о "минном голоде" и просят донести эту проблему до руководства страны.
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