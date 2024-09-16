На Курском направлении полная жесть: у ВСУ серьезные потери в людях и технике

Российские оккупанты сместили основной акцент на Курахово, и в этом случае про Покровск придется забыть, говорит военный Кирилл Сазонов. Впрочем, по его словам, Покровск уже не нужен врагу в стратегическом смысле.

Бои в Курской области

"А Курахово — это прямая дорога (высоковольтная трасса) на Запорожье. Угрожать можно. При отсутствии успехов на Лиманском направлении и пробуксовке на Покровске – тоже вариант. На Покровском направлении 34 боестолкновения за сутки. На Кураховском – тоже 34. То есть цифры подтверждают мою оценку", — говорит Сазонов.

По состоянию на сегодня, подчеркивает военный, оккупанты столкнулись с той проблемой, про которую предупреждали серьезные аналитики, и которую не желают видеть только фанатики веры в "бесконечные ресурсы России" в их глубинке и, что неожиданно, среди наших паникеров.

"Покровск, Селидово, Курахово, Лиман. Четыре цели, а ресурсов хватает максимум на полторы. Добавьте к этому Курскую область, где мы сковали большую группировку элитных сил, и вторые сутки давим на втором фланговом направлении. Тут, не буду скрывать, тоже полная жесть. И потери у нас тут серьезные. В технике. В людях. Но противник уже понял, что это не шутки и не рейд ради "попугать", — рассказывает Сазонов.

По его словам, Силы Обороны Украины работают с невероятным напряжением, но и противник уже кидает в топку все, что может.

"Будем, дожимать. Мы всегда говорим про дед-лайны Кремля, но не забываем, что у нас они тоже есть", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что на фронте крайне остро не хватает людей, но все же самая большая проблема – с боеприпасами. Например, на Покровском направлении у военных серьезные проблемы с минами. Военные уже говорят о "минном голоде" и просят донести эту проблему до руководства страны.



