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Зеленская сравнила уступки Украины в войне с Россией с мифами о драконе

Елена Зеленская объяснила, почему Украина не идет на уступки для России, чтобы окончить войну.

сегодня, 08:15
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Автор:
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Slava Kot

Первая леди Елена Зеленская ответила на вопрос, что ожидает украинцев, если Украина согласится уступить свои территории ради мира. По ее словам, это будет означать дать врагу время для подготовки к новой войне.

Зеленская сравнила уступки Украины в войне с Россией с мифами о драконе

Первая леди Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Елена Зеленская в интервью Daily Mail рассказала, почему Украина не хочет идти на уступки России и удовлетворить желание Путина захватить украинские территории. По словам первой леди, Россия снова может начать новую войну.

"Во многих мифах мира есть сюжет о драконе, которому регулярно отдают в жертву девушку, чтобы задобрить чудовище. Но правда в том, что задобрить зло невозможно. Так же и с государством-агрессором. Если дать нападающему время, он использует это для усиления и через 5-8-10 лет противостоять ему придется уже нашим детям", — считает Зеленская.

Жена президента также указывает, что такое "перемирие" только могут предлагать те, что никого не потерял, а Россия за этот период будет придумывать "новые способы нас убивать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о секретных переговорах между Украиной и Россией, которые должны были состояться при посредничестве Катара, однако якобы были сорваны из-за военной операции в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, смогут ли бои в Курской области, на территории России свергнуть режим Путина и как российский диктатор способен использовать эту ситуацию в свою пользу. Как указывает аналитик Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, россияне и дальше будут поддерживать Путина, несмотря на то, что война начала перебрасываться на территорию России.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/rosiya-pridumuye-vse-novi-sposobi-vbivati-nas-olena-zelenska-92657
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