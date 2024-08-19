Зеленская сравнила уступки Украины в войне с Россией с мифами о драконе

Первая леди Елена Зеленская ответила на вопрос, что ожидает украинцев, если Украина согласится уступить свои территории ради мира. По ее словам, это будет означать дать врагу время для подготовки к новой войне.



Первая леди Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Елена Зеленская в интервью Daily Mail рассказала, почему Украина не хочет идти на уступки России и удовлетворить желание Путина захватить украинские территории. По словам первой леди, Россия снова может начать новую войну.

"Во многих мифах мира есть сюжет о драконе, которому регулярно отдают в жертву девушку, чтобы задобрить чудовище. Но правда в том, что задобрить зло невозможно. Так же и с государством-агрессором. Если дать нападающему время, он использует это для усиления и через 5-8-10 лет противостоять ему придется уже нашим детям", — считает Зеленская.

Жена президента также указывает, что такое "перемирие" только могут предлагать те, что никого не потерял, а Россия за этот период будет придумывать "новые способы нас убивать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о секретных переговорах между Украиной и Россией, которые должны были состояться при посредничестве Катара, однако якобы были сорваны из-за военной операции в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, смогут ли бои в Курской области, на территории России свергнуть режим Путина и как российский диктатор способен использовать эту ситуацию в свою пользу. Как указывает аналитик Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, россияне и дальше будут поддерживать Путина, несмотря на то, что война начала перебрасываться на территорию России.