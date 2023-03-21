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Зеленская появилась на публике в дорогом колье от известного бренда: какова его стоимость (ФОТО)

Колье "Калина" производит украинский бренд

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Жена лидера страны Елена Зеленская в социальных сетях обнародовала новую фотографию, где она одета в роскошную черную блузку с вышивкой. Рукава-фонарики придают однотонной блузке еще больше достопримечательностей.

Зеленская появилась на публике в дорогом колье от известного бренда: какова его стоимость (ФОТО)

Елена Зеленская (фото из открытых источников)


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Однако главная "изюминка" в образе Зеленской – это колье, где использованы ветви калины, автор идеи – бренд SOVA. На официальном сайте бренда есть информация, что колье из желтого золота со вставками из кораллов стоит почти 65 тысяч гривен.

Зеленская появилась на публике в дорогом колье от известного бренда: какова его стоимость (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Елена Зеленская нежно поздравила мужа с 45-летием . 25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует свой день рождения. Лидеру нашей страны исполнилось 45 лет. Елена Зеленская обнародовала приветствие любимому по поводу этой даты на своей странице в социальных сетях. Еще Елена Зеленская добавила в поздравлении, что пожелала мужу здоровья. Также у первой леди есть особая просьба к имениннику, в частности, его жена мечтает о том, чтобы она всегда могла улыбаться, оставаясь рядом с ним.

Также "Комментарии" писали о том, что Елена Зеленская напомнила британцам, что пока те считают копейки, украинцы считают потери . Первая леди Украины Елена Зеленская признала, что союзники и партнеры украинского государства вынужденно сталкиваются с новыми экономическими трудностями из-за войны в Украине. Но при этом Елена Зеленская призвала граждан Великобритании не забывать, что в Европе идет самая настоящая война и пока британцы "считают копейки", украинцы вынуждены "считать потери". Первая леди Украины подчеркнула, что если бы союзники Украины сильнее поддерживали украинский народ, то тем самым они сократили бы продолжительность чувствуемого всей Европой кризиса.


 



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Источник: instagram.com/olenazelenska_official
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