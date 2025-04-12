Зайдут ли европейские войска в Украину, наплевав на позицию Путина: когда это может произойти

С одной стороны, Франция и Великобритания продолжают подчеркивать, что они готовы направить свой военный контингент в Украину. С другой стороны, Кремль продолжает твердить, что не потерпит, если хотя бы одна страна НАТО направит своих военных в Украину. Удастся ли Путину запугать Францию и Британию в вопросе миротворцев для Украины? Почему миротворцы не появятся в Украине прямо сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Британию и Францию не запугать

Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире канала "Киев 24" заявил, что Франция и Великобритания готовы ввести свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии и российскому диктатору Владимиру Путину эти страны не запугать.

"Британию и Францию не запугать. Они зайдут, независимо от позиции Путина", — сказал эксперт.

По словам Романюка, европейские партнеры введут свои войска по запросу законно избранной власти Украины и выполнят свою миссию, которая будет осуществляться на основании двусторонних соглашений с Украиной.

Эксперт считает, что европейский лидеры не будут обращать внимания на Путина. В Кремле понимают, что такой сценарий вполне реален и поэтому уже сейчас делают настораживающие заявления, пытаются угрожать.

Юрий Романюк допустил, что даже во время переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом обсуждался вопрос европейским войск в Украине. Он пытался всячески избегать этого. В частности, Москва могла требовать от Трампа, чтобы тот, пользуясь своим влиянием, запретил войскам Европы входить в Украину.

Романюк подчеркнул, что сам Трамп ранее заявлял, что возложит миссию по вводу миротворческих сил в Украину на Европу. Поэтому рычагов влияния у американского президента на европейцев не так уж много.

Путин не может допустить присутствия НАТО в Украине

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона предположил, что миротворческие силы могут появиться на территории Украины только после завершения активной фазы войны.

Эксперт подчеркнул: несмотря на обсуждение участия французского или британского контингента, возникает немало вопросов по поводу формата такой миссии.

"Под каким флагом будут действовать миротворцы? Под ООН – маловероятно, потому что в Совбезе до сих пор незаконно присутствует РФ. Под флагом НАТО – тоже нет. Альянс не согласится, потому что Кремль категорически против", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что одним из главных мотивов Путина для начала войны было стремление не допустить присутствия НАТО в Украине.

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