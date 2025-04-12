Зайдут ли европейские войска в Украину, наплевав на позицию Путина: когда это может произойти

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Кравцев Сергей
С одной стороны, Франция и Великобритания продолжают подчеркивать, что они готовы направить свой военный контингент в Украину. С другой стороны, Кремль продолжает твердить, что не потерпит, если хотя бы одна страна НАТО направит своих военных в Украину. Удастся ли Путину запугать Францию и Британию в вопросе миротворцев для Украины? Почему миротворцы не появятся в Украине прямо сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Европейские войска. Фото: из открытых источников
Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире канала "Киев 24" заявил, что Франция и Великобритания готовы ввести свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии и российскому диктатору Владимиру Путину эти страны не запугать.
По словам Романюка, европейские партнеры введут свои войска по запросу законно избранной власти Украины и выполнят свою миссию, которая будет осуществляться на основании двусторонних соглашений с Украиной.
Эксперт считает, что европейский лидеры не будут обращать внимания на Путина. В Кремле понимают, что такой сценарий вполне реален и поэтому уже сейчас делают настораживающие заявления, пытаются угрожать.
Юрий Романюк допустил, что даже во время переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом обсуждался вопрос европейским войск в Украине. Он пытался всячески избегать этого. В частности, Москва могла требовать от Трампа, чтобы тот, пользуясь своим влиянием, запретил войскам Европы входить в Украину.
Романюк подчеркнул, что сам Трамп ранее заявлял, что возложит миссию по вводу миротворческих сил в Украину на Европу. Поэтому рычагов влияния у американского президента на европейцев не так уж много.
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона предположил, что миротворческие силы могут появиться на территории Украины только после завершения активной фазы войны.
Эксперт подчеркнул: несмотря на обсуждение участия французского или британского контингента, возникает немало вопросов по поводу формата такой миссии.
Эксперт напомнил, что одним из главных мотивов Путина для начала войны было стремление не допустить присутствия НАТО в Украине.
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