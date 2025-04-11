О чем говорит новый дедлайн прекращения войны в Украине: сойдутся ли Москва и Вашингтон

Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии на фронте до 9 мая из-за своей любви к "особым датам". Такое мнение озвучил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. При этом издание Axios сообщило, что 11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию, где якобы встретится с Путиным для предметного обсуждения вопроса о прекращении огня в Украине. Может май стать тем самым "дедлайном" после которого, в случае продолжения войны, Трамп может решиться на болезненные санкции против РФ? Какова вероятность, что война через месяц, как минимум, будет поставлена на паузу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В России действительно не так много времени осталось

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что конец апреля-начало мая действительно может стать тем дедлайном, после которого президент США Дональд Трамп вынужден будет принимать более радикальное решение по отношению к Российской Федерации, если на фронте, как минимум, не будет перемирия.

"Говорить пока о длительном мире сложно, но многонедельное перемирие – это то, чего Трамп действительно требует с точки зрения продолжения своей официальной политики, направленной на завершение войны. Причем после даже какого-то непродолжительного перемирия боевые действия могут снова восстановиться и Россия, скорее всего, так может реально поступить, но для Трампа здесь будет важен сам по себе факт того, что потенциально прекратить боевые действия можно. Вопрос исключительно в том, на каких условиях это будет происходить", – отметил собеседник портала "Комментарии".

С другой стороны, продолжает Игорь Рейтерович, в России действительно не так много времени осталось, поскольку дальнейшее затягивание этого перемирия, пусть и в урезанном виде, как перемирие на море или перемирие в воздухе, оно точно будет стимулировать Трампа, все же, более агрессивно реагировать на действия Российской Федерации.

"И в данном случае история с 9 мая действительно начинает играть совсем по-другому. Зная помешанность Путина на сакральных датах, представить какое-нибудь перемирие под это число вполне реалистично. В принципе будет определенное объяснение для Трампа, и тот может на это купиться. Также будет объяснение для внутренних пользователей, что смотрите – деды 9 мая победили и мы 9 мая фактически победили, но на сегодняшний день вероятность реализации даже такого сценария далеко не 100%. Поскольку Путин постоянно меняет свою позицию. Он все равно продолжает верить, что может как-то кардинально изменить ситуацию на фронте. И, возможно, он просто будет и дальше водить Трампа за нос и предлагать какое-то урезанное перемирие в качестве определенного жеста доброй воли для того, чтобы потом снова продолжить войну. Поэтому ключевой вопрос на сегодняшний день – купится ли в очередной раз Трамп на такие заявления со стороны Российской Федерации", – подытожил эксперт.

Пока никаких реальных переговоров по прекращению боевых действий между США и РФ не ведется

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что наиболее сложное в отношениях с Дональдом Трампом – готовность ждать. Особенно когда не знаешь, чего ждать. Этого, возможно, не знает даже сам Трамп. Потому и сложно.

По словам эксперта, реагируя на последнюю конкретную информацию, что Трамп дал команду договориться с Россией о прекращении боевых действий до конца мая, можно сказать, что приходится только ждать. Однако ключевое здесь то, что пока никаких реальных переговоров по прекращению боевых действий между США и РФ не ведется. А возобновятся они тогда, когда Трамп лично придет к выводу, что пора. Или просто вспомнит, что есть такая Украина, о которой он что-то обещал сделать за один день.

"Между тем шахедные атаки на Украину усиливаются. Шахеды стали для нас большой угрозой из воздуха от врага. Он усовершенствовал тактику применения этих беспилотников: линию фронта они пересекают на большой высоте, чтобы наша фронтовая ПВО их не достала. Далее летят максимально низко, прячась в складках местности, что усложняет их перехват с помощью авиации. Затем в районе цели они накапливаются, собираются в стаи и атакуют массированно, что создает проблемы для наземной ПВО. Но главная проблема в том, что враг производит до 6 тыс. модернизированных шахедов в месяц. На такое количество никаких ракетных комплексов ПВО не напасешься. Единственный вариант противодействия – это разработать относительно недорогой эффективный дрон-перехватчик и обеспечить его производство не менее 10 тыс. единиц в месяц. Так что приходится ждать, пока проснется Трамп. Если у него не возникнет еще какая-то нелепая гениальная идея вроде тарифов массового уничтожения, и ему снова будет не до Украины", – отметил Александр Кочетков.

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