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"Завтра мы нападаем на Российскую Федерацию": заявление РДК

Русский добровольческий корпус опубликовал динамичный отчет об успешном рейде на Белгородщину

сегодня, 21:52 comments1326
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Автор:

Константин Куликов

Небольшой, но яркий видео-отчёт об операции Русского добровольческого корпуса "на территории временно оккупированной кремлёвский мразью Белгородской области". Так, как сообщают "Комментарии", озаглавили свое новое видео РДК.

"Завтра мы нападаем на Российскую Федерацию": заявление РДК

РДК во время своего первого рейда на Белгородщину

Видео начинается заявлением-анонсом командира РДК Дмитрия Капустина-Никитина: "Завтра Русский добровольческий корпус нападает на Российскую Федерацию, поэтому пожелайте нам всем удачи и успеха!".


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На записи можно видеть переход на танках, БТРах, УРАЛах и в пешем порядке бойцами РДК российско-украинской границы, водружение флага РДК, а также многозначительную надпись, которую оставили бойцы на одной из стен: "Привет из Бахмута".

"За сутки нам удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут. Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких "упражнений" мы смогли угнать новый БТР 82А! Дальше больше! Слава РДК!" — написал также командир РДК Дмитрий Капустин-Никитин.

Напомним, что сегодня в России снова заявили о массированном обстреле приграничного города Шебекино, который находится в 7 км от границы с Украиной в Белгородской области РФ. Четверо человек ранены, уже сегодня из города из-за обстрелов эвакуируют 300 детей. Шебекино было атаковано якобы из "Града" и последствия обстрела довольно внушительные: часть домов остались без окон, повреждены фасады и крыши в 8 многоэтажках, 4 частных домах, а также в школе и 2 админзданиях. Один магазин полностью сгорел, повреждены 12 автомобилей. 

Тем временем, в стране ЕС закрывают российские консульства.

Также стало известно о большом ударе по россиянам: ликвидирован полковник ГРУ.



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