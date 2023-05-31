"Завтра мы нападаем на Российскую Федерацию": заявление РДК

Небольшой, но яркий видео-отчёт об операции Русского добровольческого корпуса "на территории временно оккупированной кремлёвский мразью Белгородской области". Так, как сообщают "Комментарии", озаглавили свое новое видео РДК.

РДК во время своего первого рейда на Белгородщину

Видео начинается заявлением-анонсом командира РДК Дмитрия Капустина-Никитина: "Завтра Русский добровольческий корпус нападает на Российскую Федерацию, поэтому пожелайте нам всем удачи и успеха!".

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На записи можно видеть переход на танках, БТРах, УРАЛах и в пешем порядке бойцами РДК российско-украинской границы, водружение флага РДК, а также многозначительную надпись, которую оставили бойцы на одной из стен: "Привет из Бахмута".

"За сутки нам удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут. Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких "упражнений" мы смогли угнать новый БТР 82А! Дальше больше! Слава РДК!" — написал также командир РДК Дмитрий Капустин-Никитин.

Напомним, что сегодня в России снова заявили о массированном обстреле приграничного города Шебекино, который находится в 7 км от границы с Украиной в Белгородской области РФ. Четверо человек ранены, уже сегодня из города из-за обстрелов эвакуируют 300 детей. Шебекино было атаковано якобы из "Града" и последствия обстрела довольно внушительные: часть домов остались без окон, повреждены фасады и крыши в 8 многоэтажках, 4 частных домах, а также в школе и 2 админзданиях. Один магазин полностью сгорел, повреждены 12 автомобилей.

Тем временем, в стране ЕС закрывают российские консульства.

Также стало известно о большом ударе по россиянам: ликвидирован полковник ГРУ.



