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В РФ заявили о массированном обстреле Белгородской области: подробности

Губернатор Белгородской области заявил, что вследствие удара по Шебекино четверо людей ранены

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В России снова заявили о массированном обстреле приграничного города Шебекино, который находится в 7 км от границы с Украиной в Белгородской области РФ в среду, 31 мая. Четверо человек ранены, уже сегодня из города из-за обстрелов эвакуируют 300 детей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В РФ заявили о массированном обстреле Белгородской области: подробности

Обстрел Шебекино. Фото: Телеграмм Вячеслав Гладков

Якобы, по словам Гладкова, обстрелян поселок был около 3 часов утра. Удар по населенному пункту был массированным, без пострадавших не обошлось.


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"Четыре человека пострадали. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода", — написал губернатор.

По его словам, Шебекино было атаковано якобы из "Града" и последствия обстрела довольно внушительные: часть домов остались без окон, повреждены фасады и крыши в 8 многоэтажках, 4 частных домах, а также в школе и 2 админзданиях. Один магазин полностью сгорел, повреждены 12 автомобилей.                                                                                                                                                  

Гладков отметил, что поскольку власти не могут гарантировать безопасность местному населению, было принято решение провести эвакуацию.

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Источник: https://t.me/vvgladkov/2371?single
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