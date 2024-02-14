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Завод в ЕС будет круглосуточно работать для Украины. Как это поможет фронту

В Швеции производитель боеприпасов Nammo запускает производство снарядов для Украины в пять смен, об этом сообщила в сети Х сотрудник аналитического центра Финского института международных отношений в Хельсинки Минна Аландер

сегодня, 12:12
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила Аландер, норвежско-финский производитель боеприпасов Nammo переходит на производство снарядов на своем предприятии в Швеции в пять смен. Таким образом предприятие фактически будет производить боеприпасы для Украины на протяжении всех суток.

Завод в ЕС будет круглосуточно работать для Украины. Как это поможет фронту

Производитель боеприпасов Nammo

При этом известно, что производство на предприятии Nammo удвоилось с 2022 года. Однако этого все равно недостаточно, чтобы компенсировать расходы боеприпасов по Украине. Достичь нужных объемов производства в Nammo планируют за несколько лет.

Также Аландер сообщила, что другие европейские предприятия перешли на новый график работы ради Украины.

"Французская компания Eurenco делает то же в Карлскозе",
– отмечает Аландер.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Украине критически не хватает снарядов и это уже ощущают на фронте. В частности, эксперты отмечали, что Авдеевка может стать первой жертвой "снарядного голода".

Также "Комментарии" рассказывали, что, по словам вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, Украине, начиная с марта 2023 года, было предоставлено 330 тыс. снарядов из обещанного миллиона. В основном эти снаряды были переданы из европейских запасов.

Напомним, "Комментарии" писали о том, почему ЕС оказался не готов передать Украине миллион снарядов. Эксперты подчеркивали, что трудности, с которыми сталкиваются Украина и ЕС в вопросах поставок нам боеприпасов, имеют объективные причины. В частности, производственные мощности по изготовлению снарядов не могут быть запущены быстро. А склады – истощены.

Кроме того, европейцы отмечали, что заводов для производства снарядов хватает, однако нужно работать с производителями, чтобы они в первую очередь работали на Украине, а не на другие государства.





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