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Кравцев Сергей
Москва считает, что завершить украинский "конфликт" в одну ночь нельзя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, реагируя на предыдущие заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о желании положить конец в войне за 24 часа после своей победы на выборах.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков признал, что США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано – станет известно после января, когда Дональд Трамп официально возглавит Белый дом.
Отметим, в этом же интервью российским СМИ главный рупор Кремля заявил, что заявления о мире Дональда Трампа пока вызывают спорные мнения, ведь после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда заявления американских президентов приобретают другой тон.
Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике Дональда Трампа в отношении России, заявил, что "эвентуальные рассуждения здесь неуместны".
Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам.
Читайте также на портале "Комментарии" — будущий президент США Дональд Трамп после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что остановит все войны. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину.
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