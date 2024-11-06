Москва считает, что завершить украинский "конфликт" в одну ночь нельзя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, реагируя на предыдущие заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о желании положить конец в войне за 24 часа после своей победы на выборах.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков признал, что США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано – станет известно после января, когда Дональд Трамп официально возглавит Белый дом.

Отметим, в этом же интервью российским СМИ главный рупор Кремля заявил, что заявления о мире Дональда Трампа пока вызывают спорные мнения, ведь после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда заявления американских президентов приобретают другой тон.

Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике Дональда Трампа в отношении России, заявил, что "эвентуальные рассуждения здесь неуместны".

"США – недружественная страна, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России", – констатировал главный рупор Кремля.

Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам.

Читайте также на портале "Комментарии" — будущий президент США Дональд Трамп после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что остановит все войны. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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