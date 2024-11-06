Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину

Заместитель председателя СНБО россии Дмитрий Медведев уже отреагировал на предварительное оглашение победы Дональда Трампа на выборах в США и выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Трамп смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду", - заявил Медведев.

В то же время он отметил, что Трамп является бизнесменом, но система в США может заставить его продолжить финансирование Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Первый мировой лидер поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Сальвадора Наиб Букеле стал первым из мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Букеле пожелал Трампу, чтобы того вел и благословил Господь.

В США продолжаются официальные подсчеты результатов выборов президента, однако предварительные данные свидетельствуют, что Дональд Трамп станет новым президентом. Ориентируясь на предварительные подсчеты, президент Сальвадора Наиб Букелле поздравил лидера республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Пусть Бог вас благословит и ведет", — коротко написал Букеле.

Канал Fox News объявил Дональда Трампа 47-м президентом США. По их прогнозу он набрал 277 голосов избирателей. Также президентом США Дональда Трампа объявили и ряд других изданий, в частности The Hill и Decision Desk.

Также в сенате большинство получают республиканцы. Партия, получающая большинство в Сенате и Палате представителей, будет иметь больше полномочий принимать законы.