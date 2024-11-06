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Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину

Очередную партию бреда выдал Дмитрий Медведев на фоне объявления результатов выборов в США

сегодня, 09:57 comments1166
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Недилько Ксения

Заместитель председателя СНБО россии Дмитрий Медведев уже отреагировал на предварительное оглашение победы Дональда Трампа на выборах в США и выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Трамп смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду", - заявил Медведев.

В то же время он отметил, что Трамп является бизнесменом, но система в США может заставить его продолжить финансирование Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Первый мировой лидер поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Сальвадора Наиб Букеле стал первым из мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Букеле пожелал Трампу, чтобы того вел и благословил Господь.

В США продолжаются официальные подсчеты результатов выборов президента, однако предварительные данные свидетельствуют, что Дональд Трамп станет новым президентом. Ориентируясь на предварительные подсчеты, президент Сальвадора Наиб Букелле поздравил лидера республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Пусть Бог вас благословит и ведет", — коротко написал Букеле.

Канал Fox News объявил Дональда Трампа 47-м президентом США. По их прогнозу он набрал 277 голосов избирателей. Также президентом США Дональда Трампа объявили и ряд других изданий, в частности The Hill и Decision Desk.

Также в сенате большинство получают республиканцы. Партия, получающая большинство в Сенате и Палате представителей, будет иметь больше полномочий принимать законы.



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