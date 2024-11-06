Кремль отреагировал на заявление Трампа о мире

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в первом после выборов выступлении перед сторонниками заявил, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец". В Кремле оперативно отреагировали на данное заявление, отметив, что после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда заявления американских президентов приобретают другой тон. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике Дональда Трампа в отношении России, заявил, что "эвентуальные рассуждения здесь неуместны".
Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам.
Читайте также на портале "Комментарии" — будущий президент США Дональд Трамп после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что остановит все войны. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Дональда Трампа о возможности закончить все войны. По ее словам, по таким сообщениям нужны конкретные шаги.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину.
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