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Кремль отреагировал на заявление Трампа о мире

Дмитрий Песков намекнул, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность к диалогу, США в настоящий момент проявляют противоположную позицию

сегодня, 11:57
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в первом после выборов выступлении перед сторонниками заявил, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец". В Кремле оперативно отреагировали на данное заявление, отметив, что после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда заявления американских президентов приобретают другой тон. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на заявление Трампа о мире

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике Дональда Трампа в отношении России, заявил, что "эвентуальные рассуждения здесь неуместны".

"США – недружественная страна, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России", – констатировал главный рупор Кремля. 

Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам. 

Читайте также на портале "Комментарии" — будущий президент США Дональд Трамп после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что остановит все войны. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Дональда Трампа о возможности закончить все войны. По ее словам, по таким сообщениям нужны конкретные шаги.

"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты предполагает, что должны быть конкретны для этого действия", — сказала Захарова.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину.




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