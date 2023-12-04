Затяжные вылеты МиГ-31К: когда в Украине не будут объявлять тревогу

В Украине не будут объявлять воздушную тревогу в связи с вылетами российских истребителей МиГ-31К, но только в том случае, если будет известно, что они не представляют угрозу. Проблема состоит в том, что узнать это не всегда возможно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребители. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, партнеры стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Киев о том или ином вылете МиГ-31К.

"Плюс есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, это просто перелет, это боевой вылет, или просто тренировочный полет… Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы, — тогда, конечно, не будет объявляться тревога", – высказался Юрий Игнат.

При этом Игнат добавил, что Воздушные силы в любом случае будут информировать о взлетах МиГ, а вот как сделать так, чтобы они не парализовали страну, — руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение.

При этом в ВСУ отметили, что пока что не готовы сказать, каким будет это решение. Поэтому граждан и дальше будут информировать об угрозе.

В этом же интервью Юрий Игнат отметил, что страна-агрессор сейчас не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. И на данный момент у нее гораздо меньше ракет, чем было в прошлом году перед началом атак на энергосистему Украины.

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