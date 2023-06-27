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Зашли ли ВСУ в Бахмут: ответ Минобороны

Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день и ВСУ ежедневно продвигаются по флангам.

сегодня, 18:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Четвертый день подряд на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, однако заканчиваются они успешно для украинских защитников и они уверенно продвигаются по флангам. Однако в сам Бахмут украинские войска пока не входят. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Зашли ли ВСУ в Бахмут: ответ Минобороны

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, когда Генштаб ВСУ планировал наступательные операции на востоке был учтен факт противоречий между ЧВК "Вагнер" и российским Минобороны.


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Маляр объяснила, что в город Бахмут по состоянию на сегодняшний день – украинские защитники не заходили.

"Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс", — пояснили в Минобороны Украины.

Анна Маляр отметила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими воинами и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать.

"Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", — отметила она.

Отметим, ситуация в районе Бахмута очень сложная. Бои за город продолжаются уже почти год. На взятие города российские оккупанты бросили все силы, но у них ничего не получилось.

Читайте на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, как ВСУ могут использовать замедленное контрнаступление.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли ВСУ пошли в ранее анонсированное контрнаступление – что сейчас происходит на фронте.



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Источник: https://t.me/annamaliar
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