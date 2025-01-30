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Кравцев Сергей
Бойцы Национальной гвардии бригады "Червона Калина" ночью закрепили флаг Украины на вышке, расположенной в Донецкой области в тылу врага. Как передает портал "Комментарии", видео размещено на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.
Флаг Украины. Фото: из открытых источников
В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" уточнили, что своим поступком воины Национальной гвардии дали понять врагу, что его присутствие на территории Украины является лишь временным.
Читайте также на портале "Комментарии" — напрасно делать ставку на скорую заморозку войны и, тем более, мир. В 2025 году в Украине будут продолжаться тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Ранок.LIVE" озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
При этом военный все же согласился с тем, что мир приближается, ведь враг бросает те ресурсы, которые даже раньше не использовал. На Покровское направление, которое сейчас ключевое, Москва бросает силы, которые снимает с Кураховского. Противник теряет где-то 45 тысяч личного состава в месяц, а призывает, согласно своему плану 30 тысяч. То есть, 15 тыс. "минус" чистыми каждый месяц. К тому же у россиян меньше техники, меньше сил, меньше ресурсов.
Также издание "Комментарии" сообщало – заявления российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
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