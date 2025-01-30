Защитники установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (ВИДЕО)

Бойцы Национальной гвардии бригады "Червона Калина" ночью закрепили флаг Украины на вышке, расположенной в Донецкой области в тылу врага. Как передает портал "Комментарии", видео размещено на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

"Флаг Украины закрепили на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг — символ несокрушимой воли и борьбы!", — пишет Нацгвардия.

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" уточнили, что своим поступком воины Национальной гвардии дали понять врагу, что его присутствие на территории Украины является лишь временным.

Читайте также на портале "Комментарии" — напрасно делать ставку на скорую заморозку войны и, тем более, мир. В 2025 году в Украине будут продолжаться тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Ранок.LIVE" озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

При этом военный все же согласился с тем, что мир приближается, ведь враг бросает те ресурсы, которые даже раньше не использовал. На Покровское направление, которое сейчас ключевое, Москва бросает силы, которые снимает с Кураховского. Противник теряет где-то 45 тысяч личного состава в месяц, а призывает, согласно своему плану 30 тысяч. То есть, 15 тыс. "минус" чистыми каждый месяц. К тому же у россиян меньше техники, меньше сил, меньше ресурсов.

Также издание "Комментарии" сообщало – заявления российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).







