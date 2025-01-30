Хватит мечтать о скором мире: в ВСУ выдали прогноз на весь 2025 год

Напрасно делать ставку на скорую заморозку войны и, тем более, мир. В 2025 году в Украине будут продолжаться тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Ранок.LIVE" озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом военный все же согласился с тем, что мир приближается, ведь враг бросает те ресурсы, которые даже раньше не использовал. На Покровское направление, которое сейчас ключевое, Москва бросает силы, которые снимает с Кураховского. Противник теряет где-то 45 тысяч личного состава в месяц, а призывает, согласно своему плану 30 тысяч. То есть, 15 тыс. "минус" чистыми каждый месяц. К тому же у россиян меньше техники, меньше сил, меньше ресурсов.

"Я вижу, что кризис в России начнется и будет ощутим уже в начале лета. Конец 2025 года — это тяжелый финансовый кризис в России", — обосновал Сазонов.

По его словам, украинцы должны продержаться этот год, хотя, заметил, что возможно все, даже то, что до завершения войны осталось 100 дней, возможно 6 месяцев.

"Но скорее всего, весь 2025 год будут продолжаться боевые действия. Тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой и справедливым миром, о котором говорит Президент. Все должны продержаться этот год, должны беречь дыхание, не обманывать себя тем, что вот-вот, 100 дней осталось. Этот год будет тяжелый, завершится нашей победой. У меня такое впечатление", — отметил Сазонов.

В ходе этого же эфира Кирилл Сазонов рассказал, что фиксируется все больше случаев, когда ТЦК отправляют в ВСУ людей с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, которые зря тратят ресурсы государства и армии.



