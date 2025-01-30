Хватит мечтать о скором мире: в ВСУ выдали прогноз на весь 2025 год

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Кравцев Сергей
Напрасно делать ставку на скорую заморозку войны и, тем более, мир. В 2025 году в Украине будут продолжаться тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Ранок.LIVE" озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
При этом военный все же согласился с тем, что мир приближается, ведь враг бросает те ресурсы, которые даже раньше не использовал. На Покровское направление, которое сейчас ключевое, Москва бросает силы, которые снимает с Кураховского. Противник теряет где-то 45 тысяч личного состава в месяц, а призывает, согласно своему плану 30 тысяч. То есть, 15 тыс. "минус" чистыми каждый месяц. К тому же у россиян меньше техники, меньше сил, меньше ресурсов.
По его словам, украинцы должны продержаться этот год, хотя, заметил, что возможно все, даже то, что до завершения войны осталось 100 дней, возможно 6 месяцев.
В ходе этого же эфира Кирилл Сазонов рассказал, что фиксируется все больше случаев, когда ТЦК отправляют в ВСУ людей с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, которые зря тратят ресурсы государства и армии.
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