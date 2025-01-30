Что не так с мобилизацией: главная причина, почему в ВСУ недовольны работой ТЦК

Все больше случаев, когда ТЦК отправляют в ВСУ людей с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, которые зря тратят ресурсы государства и армии. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Пополнение, которое ТЦК присылает, иногда вызывает очень много вопросов у нас. Ты едешь на пополнение, смотришь кого тебе предлагают. А кого ты там возьмешь? Ну на самом деле кто-то явный наркоман, кто-то "аватар", его заносить надо в автобус. Кто-то больной, и он пришел сюда с кучей документов, чтобы сразу из части пойти с ними в госпиталь, и его через полгода спишут. Зачем он здесь нужен?", — высказался Кирилл Сазонов.

Он подчеркнул, что мобилизация таких граждан является большим бременем на бюджет страны. К тому же, обеспечивать военного так или иначе нужно, даже, если его вскоре спишут. Его надо привести, где-то поселить, все время кормить, платить ему заработную плату, обеспечить формой, брониками, автоматами, тратить на него время, силы, ресурсы, делопроизводитель заполняет на него кучу бумаг.

"То есть, куча людей занимается его обслуживанием, а он придет сюда, пойдет на госпиталь и через полгода его спишут. Или он не может протрезветь, или безнадежно болен. Зачем нам такие нужны? Он не будет бойцом", — пояснил военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинское войско по-прежнему нуждается в людях. К тому же сами военные говорят, что многие мобилизованные после попадания в ряды ВСУ отправляются в госпитали. Все оттого, что люди не готовы воевать, не имеют стимула идти в бой и выполнять боевые задания. К тому же дается в знаки так называемая "бусификация". При этом в Раде фактически признают провал мобилизации и называют главной причиной этого желание граждан на практике "решать" вопросы через ТЦК, ВЛК и другим образом. Действительно ли у нас получился провал с мобилизацией? Почему после внесения изменений в закон о мобилизации ситуация кардинальным образом так и не улучшилась? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



