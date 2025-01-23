Почему мобилизация в Украине провалилась: может ли ситуация улучшиться

Украинское войско по-прежнему нуждается в людях. К тому же сами военные говорят, что многие мобилизованные после попадания в ряды ВСУ отправляются в госпитали. Все оттого, что люди не готовы воевать, не имеют стимула идти в бой и выполнять боевые задания. К тому же дается в знаки так называемая "бусификация". При этом в Раде фактически признают провал мобилизации и называют главной причиной этого желание граждан на практике "решать" вопросы через ТЦК, ВЛК и другим образом. Действительно ли у нас получился провал с мобилизацией? Почему после внесения изменений в закон о мобилизации ситуация кардинальным образом так и не улучшилась? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация с мобилизацией не улучшится

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник сразу заметил, что точка зрения отдельных депутатов по вопросу мобилизации зависит от того, какую они фракцию представляют. Люди из президентской фракции заявляют, что с мобилизацией все хорошо. В частности, отмечает эксперт, у него недавно была дискуссия с первым заместителем Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Юрием Мысягиным и тот уверял, что с мобилизацией в Украине все в порядке.

"В то же время все оппозиционные депутаты отмечают, что мобилизация провалена и какого-то выхода сейчас у государства нет, а главнокомандующий ВСУ не дает решения этой проблемы. Во-первых, Сырский не признает, что эта проблема существует. Во-вторых, соответственно, и нет решения. Хотя Сырский и публично не признает эту проблему, но, я думаю, что во внутренних дискуссиях все все прекрасно понимают. Именно поэтому сняли с должности предыдущего голову "сухопутки" и назначили на эту должность генерала Драпатого и, исходя из того, как сейчас господин генерал ездит по учебным центрам, видно, что действительно хотят навести порядок хотя бы в системе подготовки бойцов. Потому что мобилизация включает в себя несколько компонентов. Первый – это фактически взять человека с улицы. Второй – мобилизовать ее. Третий – научить. Четвертый – уже на поле боя обеспечить нормальным материальным обеспечением и управлением. Это и есть мобилизация", – отметил Николай Мельник.

Он добавляет, что кто угодно из армии откровенно скажет, что во всех этих направлениях есть огромные проблемы.

Относительно того, улучшится ли кардинально ситуация с мобилизацией, эксперт считает, что ответ на этот вопрос однозначно отрицательный.

"Никаким образом не улучшится. Потому что здесь нужно взаимодействие с политическими элитами, а политические элиты не хотят пересматривать ни тот бардак, который у нас есть в системе бронирования, ни менять риторику в системе государственной пропаганды, которую нам давно нужно изменить, заменив тезисы о том, что скоро будет мир на то, что мира не будет и нам придется очень долго воевать и каждый человек должен понимать, что или он идет на войну, или в его дом придет Буча. То есть нам нужна пропаганда мобилизации, чего не происходит и вообще государственные СМИ в этом вопросе абсолютно пассивны", – отметил Николай Мельник.

Также эксперт озвучил свое мнение по поводу обновленного закона о мобилизации. Николай Мельник говорит, что он свое мнение не изменил и готов повторить то, что говорил перед принятием пресловутого законопроекта.

"Нет вообще никакого взаимодействия и связи между этим законом и качеством мобилизации. Потому что качество мобилизации зависит от подзаконных правовых актов, а также права применения. Относительно права применения мы можем сказать, что у нас есть безумная коррупция. Мы видим ежедневные разоблачения и врачей МСЭК, и работников ТЦК. Это приводит к недоверию людей к системе мобилизации. В то же время, хочу напомнить украинцам, что либо мы будем воевать за Украину в ВСУ, либо за Россией, когда Украина проиграет. Третьего не будет. Война коснется каждого", – подытожил эксперт.

Через три года для улучшения мобилизации ничего не сделано

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал ситуацию с мобилизацией:

"Объективно мобилизация провалилась. С точки зрения организации, потому что почти за три года войны фактически все происходит в ручном режиме. Никто, конечно, не готов был к этому, однако за три года никто ничего принципиально и не сделал. Все пытаются решать, так сказать, с колес. За три года ни одно бронирование у нас не происходило по тем же правилам, которые существовали три месяца назад. Поэтому я считаю, что самая главная проблема – это то, что вопросами мобилизации, военного учета занимаются лица, которые профессионально не могут и не способны это делать. Тем более те последние изменения, о которых я неоднократно говорил, что они ничего не изменят, они ничего так и не изменили".

По словам адвоката, те же попытки, например, повысить какую-либо ответственность представителей ТЦК тоже ничего не изменят. Потому что на сегодня эта ответственность и так достаточно существенна.

"А именно за превышение власти и служебных полномочий предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Таким образом, пока системно не подойти к вопросам военного учета и мобилизации, не взять на себя ответственность за национальную экономику, а пытаться в ручном режиме просто выполнять мобилизационную задачу, не принимая во внимание непосредственное влияние на национальную экономику, ничего не изменится", – констатировал Ростислав Кравец.

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