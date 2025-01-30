В США рассказали, к чему готовится Путин сразу после будущих мирных переговоров

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Кравцев Сергей
Заявления российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, что Кремль создает юридическую основу для игнорирования будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинского законодательства. Путин уже заявил, что Зеленский потерял легитимность из-за непроведения выборов в 2024 году во время военного положения, а Верховная Рада является якобы единственной законной ветвью власти. При этом он призывает ее к неконституционным действиям, которые в дальнейшем могут быть использованы для того, чтобы объявить этот орган власти "нелегитимным", чтобы оправдать свои требования полной смены режима в Киеве и свое нежелание вести переговоры с украинской властью.
Такие заявления дают Путину пространство для манипуляций, говорят аналитики. Даже если будут достигнуты договоренности, Россия сможет их быстро нарушить, ссылаясь на фальшивые обвинения в недействительности соглашений или нелегитимности украинского правительства. Аналогичную тактику Кремль использовал и ранее, нарушая Минские договоренности 2014 и 2015 годов.
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