Командование морских пехотинцев и десантников РФ бросает бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области, но солдаты в панике убегают, встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, итогом таких атак становится лишь растущее количество уничтоженной техники.

"Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери", — сообщил оператор беспилотника морской пехоты Украины Кригсфоршер, чье подразделение обороняет тот же сектор, что и 47-я бригада.

Впрочем, несмотря на значительные потери, это не означает, что Россия проигрывает захватническую войну, которая длится уже четвертый год. Украина не тратит так много техники в бессмысленных атаках, однако сама сталкивается с серьезными трудностями на растянутой линии фронта.

Во время трехдневного штурма, который начался 18 января с участием 155-й отдельной морской пехотной бригады и 234-го десантно-штурмового полка РФ, было уничтожено 14 БМП и БМД, а также три танка Т-80. Еще один штурм, состоявшийся во вторник или незадолго до него, закончился для РФ потерями по меньшей мере четырех танков, боевых машин и одного пикапа.

Читайте также на портале "Комментарии" — время от времени возникают разговоры о перспективе вывода войск ВСУ из курской области. Но пока что это невозможно, потому как военные Вооруженных сил Украины сохраняют "буфер" в Курской области. Это защищает территории Сумской и Харьковской области от возможного наступления страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно ситуации на фронте. Президент подчеркнул, что ключевые направления для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.



