Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Командование морских пехотинцев и десантников РФ бросает бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области, но солдаты в панике убегают, встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отмечают, итогом таких атак становится лишь растущее количество уничтоженной техники.
Впрочем, несмотря на значительные потери, это не означает, что Россия проигрывает захватническую войну, которая длится уже четвертый год. Украина не тратит так много техники в бессмысленных атаках, однако сама сталкивается с серьезными трудностями на растянутой линии фронта.
Во время трехдневного штурма, который начался 18 января с участием 155-й отдельной морской пехотной бригады и 234-го десантно-штурмового полка РФ, было уничтожено 14 БМП и БМД, а также три танка Т-80. Еще один штурм, состоявшийся во вторник или незадолго до него, закончился для РФ потерями по меньшей мере четырех танков, боевых машин и одного пикапа.
Читайте также на портале "Комментарии" — время от времени возникают разговоры о перспективе вывода войск ВСУ из курской области. Но пока что это невозможно, потому как военные Вооруженных сил Украины сохраняют "буфер" в Курской области. Это защищает территории Сумской и Харьковской области от возможного наступления страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно ситуации на фронте. Президент подчеркнул, что ключевые направления для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.
Новости