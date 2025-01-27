Зеленский высказался о выводе ВСУ из Курской области

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Кравцев Сергей
Время от времени возникают разговоры о перспективе вывода войск ВСУ из курской области. Но пока что это невозможно, потому как военные Вооруженных сил Украины сохраняют "буфер" в Курской области. Это защищает территории Сумской и Харьковской области от возможного наступления страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно ситуации на фронте.
Президент подчеркнул, что ключевые направления для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.
Владимир Зеленский отметил, что украинские войска активно действуют на Курской области уже почти полгода, подчеркивая важность этих операций для защиты украинской территории.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинское оружие возвращает войну на территорию России, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для достижения мира. И 2025 год должен стать решающим. Такое заявление во время вечернего обращения к украинцам сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может это сделать благодаря давлению на экономику России, в частности, усилению санкций. Однако, по словам президента Украины, сам Трамп не знает всех деталей, как можно завершить войну.
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