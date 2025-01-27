Время от времени возникают разговоры о перспективе вывода войск ВСУ из курской области. Но пока что это невозможно, потому как военные Вооруженных сил Украины сохраняют "буфер" в Курской области. Это защищает территории Сумской и Харьковской области от возможного наступления страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно ситуации на фронте.

Президент подчеркнул, что ключевые направления для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.

Владимир Зеленский отметил, что украинские войска активно действуют на Курской области уже почти полгода, подчеркивая важность этих операций для защиты украинской территории.

"Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинское оружие возвращает войну на территорию России, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для достижения мира. И 2025 год должен стать решающим. Такое заявление во время вечернего обращения к украинцам сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может это сделать благодаря давлению на экономику России, в частности, усилению санкций. Однако, по словам президента Украины, сам Трамп не знает всех деталей, как можно завершить войну.



