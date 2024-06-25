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Защищали ЧАЭС и Мариуполь. Украина вернула домой еще 90 пленных

Из российского плена вернулись еще 90 украинских защитников

25 июня 2024, 22:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украина освободила из плена РФ 90 защитников, сообщил президент Владимир Зеленский.

Защищали ЧАЭС и Мариуполь. Украина вернула домой еще 90 пленных

Пленные вернулись в Украину. Фото из открытых источников

"Дома – это не просто слова. Дома – это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена", – написал Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, домой вернулись воины Нацгвардии, ВМС, ВСУ, ТРО, ГНСУ, защищавшие Мариуполь и ЧАЭС, а также воевавшие на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу ОПУ Андрея Ермака, главу СБУ Василия Малюка, главу МВД Игоря Клименко, уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца за работу над обменом, а также ОАЭ за содействие в освобождении пленных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия, которая считается дружественной в РФ, с 2022 года экспортировала в европейские страны снаряды, которые затем попадали в Украину. По оценкам издания Financial Times, экспорт боеприпасов из Сербии в Украину через третьи страны составил около 800 млн. евро. Власти Сербии сообщили, что имели контракты с западными странами — США, Чехией, Испанией — на поставку снарядов. В Белграде заявили, что не интересовались, как эти страны потом использовали снаряды, поскольку это их дело.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что уныние, царящее в украинском обществе, не коррелирует с реальным положением дел. Обороноспособность Украины усиливается, поэтому оснований для отчаяния нет, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, отметил политолог, Украина подписывает с партнерами договоры безопасности.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10896
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