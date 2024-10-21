Запорожская АЭС снова под угрозой блекаута из-за обстрелов

Очередной обстрел вражеских сил снова поставил Запорожскую атомную электростанцию на грань аварии. Из-за повреждения одной из линий электропередачи, которая обеспечивала связь АЭС с энергосистемой Украины, станция работает только на одной линии, что значительно усложняет ее стабильное функционирование. Об этом сообщает Минэнерго.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

21 октября, в 12:18, из-за систематических обстрелов оккупантов отключилась одна из двух линий электропередач, соединяющих временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с украинской энергосистемой. На данный момент станция остается на питании только с одной линии, что критически снижает ее надежность и создает угрозу для безопасности всей энергосистемы.

Обеспечение внешнего электроснабжения ЗАЭС крайне важно для ее безопасного функционирования. В случае полного отключения станция может оказаться в состоянии блэкаута, что потенциально несет риск радиационной безопасности.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ситуацию:

Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции, — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее "Комментарии" писали, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейший атомный энергоблок Европы, не будет возобновлять свою работу. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), настаивает на том, что реакторы станции должны оставаться в состоянии "холодной остановки" до полного урегулирования конфликта и устранения всех угроз безопасности.