Запорожье выдохло с облегчением: как после Курщины ситуация изменилась в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что план по перемещению российских войск в Курщину успешно воплощен. По его данным, Путин опрокинул 60 тысяч военных, преимущественно из Запорожской и Херсонской областей. На ситуацию в Запорожье после этой операции отреагировал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в интервью 24 каналу.

Операция ВСУ в Курской области (фото из открытых источников)

Лишенко отметил, что интенсивность обстрелов в области существенно уменьшилась: если раньше это было около 400-500 обстрелов в сутки, то сейчас этот показатель составляет около 200. Меньшее количество обстрелов свидетельствует о снижении активности атак, а иногда были дни, когда российские войска вообще не проводили новые наступления.

Главным результатом операции в Курщине Лышенко называет снижение боевой активности и спокойствие для прифронтовых территорий Запорожской области, где все еще проживают мирные жители. Хотя российские атаки все еще случаются, конкретного успеха в захвате новых территорий у врага нет.

Он также отметил, что российские силы иногда пытаются закрепиться в так называемой "серой зоне", но украинская артиллерия быстро их вытесняет, не позволяя добиться значительных результатов в Запорожье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прямо назвал потери России в Курской области за месяц боев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла в боях в Курской области около 6 тысяч российских военных. По его словам, благодаря Курской операции Украина сняла угрозу возможного наступления РФ на Сумскую область.

Владимир Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии. Во время выступления президент рассказал о ситуации на Курском направлении и потерях РФ.

