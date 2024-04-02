Заплатят ли военным на нуле 200 тысяч. Что говорят в Верховной Раде

Как сообщил Александр Федиенко, в Верховной Раде серьезно работают над тем, чтобы воплотить в жизнь инициативу президента Владимира Зеленского по повышению зарплаты военным, работающим на нуле. Речь идет о 200 тысячах гривен в месяц.

Александр Федиенко

"Это, я знаю, сейчас достаточно серьезно рассматривается"

, – сказал народный избранник.

Кроме того, по его словам, также рассматривается инициатива в отношении детей, родственников, проходящих военную службу на передовой. По его словам, они могут получить льготы на обучение.

Как отметил Федиенко, ходили слухи о том, что они могут также получить, в частности, льготы на оплату коммунальных услуг. Однако, как отметил нардеп, эту информацию он не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Федиенко считает, что народные депутаты должны наладить лучшую коммуникацию с военными, чтобы четко понимать, что им нужно и чем им можно помочь. Для этого, подчеркнул парламентарий, не обязательно народным депутатам ехать на фронт в окопы. По его словам, например, есть смысл наладить общение с военными, которые недавно были выведены из зоны активных боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский во время встречи с депутатами фракции партии "Слуга народа" отметил, что военным на нуле нужно увеличить зарплату до 200 тысяч гривен. В частности, об этой инициативе сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

Как отмечали сами народные депутаты, вероятно вопрос повышения зарплат военным начнут рассматривать в Верховной Раде сразу после того, как будет проголосован во втором чтении законопроект о мобилизации.